ETV Bharat / state

सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प; 2 नए प्लेटफॉर्म और ROR ब्रिज का हो रहा निर्माण, जानिये क्या है प्लान?

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने दी जानकारी.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी. (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 11:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : आगामी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव को कम करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने व्यापक कार्ययोजना पर काम तेज कर दिया है. इसके तहत सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन के प्रमुख सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है.

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ट्रैक कंजेशन खत्म करने के लिए सूबेदारगंज के ऊपर से रेल-ओवर-रेल (ROR) ब्रिज और मुख्यालय में अत्याधुनिक वॉर रूम तैयार किया गया है.

उन्होंने बताया कि सूबेदारगंज स्टेशन का वृहद कायाकल्प किया जा रहा है. स्टेशन के दोनों छोर पर स्थित फुट ओवरब्रिज (FOB) में से एक छोर के एफओबी की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्रियों की भीड़ का दबाव न बने. स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने बताया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त रेलवे लाइनें बिछाने और नए प्लेटफॉर्म तैयार करने के प्रस्तावों पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.


उन्होंने बताया कि वर्तमान में लखनऊ से प्रयागराज आकर कानपुर की ओर जाने वाली ट्रेनें अप और डाउन मेन ट्रैक को क्रॉस करती हैं, जिससे ट्रेनों का संचालन बाधित होता है. इसे दुरुस्त करने के लिए प्रयागराज से बमरौली के बीच एक समर्पित चौथी लाइन का निर्माण किया जा रहा है.


इस रूट पर एक रेल-ओवर-रेल (ROR) ब्रिज बनाया जा रहा है, जो सूबेदारगंज स्टेशन के ऊपर से फ्लाई करते हुए गुजरेगा. इसके तैयार होने से प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 8 और 9 से कानपुर जाने वाली ट्रेनें बिना पूरा रेलवे यार्ड काटे और बिना मेन लाइन बाधित किए सीधे बमरौली की ओर निकल सकेंगी.


मुख्यालय में हाईटेक वॉर रूम : उन्होंने बताया कि ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा तथा संचालन पर चौबीसों घंटे पैनी नजर रखने के लिए रेलवे मुख्यालय में एक आधुनिक डिजास्टर मैनेजमेंट रूम सह 'वॉर रूम' स्थापित किया गया है. इस रूम में विशाल स्क्रीन और आधुनिक मॉनिटर्स लगाए गए हैं, जहां एनसीआर (NCR) के सभी प्रमुख स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरों की लाइव फीड सीधे देखी जा सकती है. किसी भी आपात स्थिति या दुर्घटना पर यहां से तुरंत मॉनिटरिंग होगी.

उन्होंने बताया कि 'रेल मदद' पोर्टल पर दर्ज होने वाली यात्रियों की शिकायतों की इस वॉर रूम से रियल-टाइम निगरानी की जा रही है. संबंधित डिवीजन को तत्काल निर्देश भेजकर कम से कम समय में यात्रियों की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है.

यह भी पढ़ें : यात्रीगण ध्यान दें! चित्रकूट धाम जाने वाले यात्रियों को 8 सितंबर से मिलेगी इंटरसिटी, 24 कोच की होगी ट्रेन

TAGGED:

SUBEDARGANJ RAILWAY STATION
सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन
PRAYAGRAJ NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.