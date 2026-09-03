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सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प; 2 नए प्लेटफॉर्म और ROR ब्रिज का हो रहा निर्माण, जानिये क्या है प्लान?

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी. ( Photo credit: ETV Bharat )

प्रयागराज : आगामी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही और प्रयागराज जंक्शन पर ट्रेनों के भारी दबाव को कम करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे (NCR) ने व्यापक कार्ययोजना पर काम तेज कर दिया है. इसके तहत सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन को जंक्शन के प्रमुख सैटेलाइट स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि स्टेशन की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ ट्रैक कंजेशन खत्म करने के लिए सूबेदारगंज के ऊपर से रेल-ओवर-रेल (ROR) ब्रिज और मुख्यालय में अत्याधुनिक वॉर रूम तैयार किया गया है. उन्होंने बताया कि सूबेदारगंज स्टेशन का वृहद कायाकल्प किया जा रहा है. स्टेशन के दोनों छोर पर स्थित फुट ओवरब्रिज (FOB) में से एक छोर के एफओबी की चौड़ाई बढ़ाई जा रही है, ताकि यात्रियों की भीड़ का दबाव न बने. स्टेशन पर 2 नए प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. उन्होंने बताया कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अतिरिक्त रेलवे लाइनें बिछाने और नए प्लेटफॉर्म तैयार करने के प्रस्तावों पर भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.