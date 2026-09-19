ETV Bharat / state

डगरा पिकेट सूबेदार को गोली लगने से मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस के वरीय अधिकारी, छानबीन शुरू

पलामू: जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पिकेट में गोली लगने से जैप 8 के सूबेदार बुचुन पाल की मौत हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार और नौडीहा बाजार के थाना प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची है और पूरे मामले में छानबीन शुरू किया है.

सूबेदार बुचुन पाल पलामू के उंटारी थाना क्षेत्र के रहने थे, फिलहाल उनका परिवार रांची में रह रहा है. घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है. परिजन भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं. शनिवार की सुबह बुचुन पाल अपने कमरे से बाहर निकले थे और फ्रेश होने के बाद वापस कमरे में गए. इसी दौरान गोली चलने की आवाज सुनाई दिया था. आवाज सुनने के बाद पिकेट में तैनात अन्य जवान उनके कमरे में गए तो देखा कि उनकी मौत हो गई है.

छतरपुर एसडीपीओ ने दी जानकारी

घटना को लेकर छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि सूबेदार बुचुन पाल की गोली लगने से मौत हुई है. पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है. दरअसल पलामू का डगरा पिकेट बिहार के गया जिला से सटा हुआ है. नक्सलियों के खिलाफ पलामू का यह फारवर्ड पिकेट में से एक है.