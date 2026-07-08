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दिल्ली: अचल संपत्ति के 'GPA' पर अब सब रजिस्ट्रार रखेंगे नजर, स्टांप ड्यूटी चोरी करना होगा मुश्किल

जीपीए के जरिए होने वाली संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर सब-रजिस्ट्रारों की पैनी नजर होगी.

अचल संपत्ति के 'GPA' पर अब सब रजिस्ट्रार रखेंगे नजर- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
अचल संपत्ति के 'GPA' पर अब सब रजिस्ट्रार रखेंगे नजर- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 8, 2026 at 4:32 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने अचल संपत्तियों के पंजीकरण में हो रही बड़े पैमाने पर राजस्व चोरी पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) के माध्यम से मालिकाना हक हस्तांतरण के खेल को रोकने के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. अब जीपीए के जरिए होने वाली संपत्ति की खरीद-फरोख्त पर सब-रजिस्ट्रारों की पैनी नजर होगी.

दस्तावेजों की गहन जांच अनिवार्य

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि अब ब्लड रिलेशन के अलावा अन्य व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित होने वाली जीपीए को अनिवार्य रूप से जांच के लिए ‘कलेक्टर ऑफ स्टांप’ के पास भेजा जाएगा. अक्सर देखा गया है कि भू-माफिया और जालसाज संपत्ति की वास्तविक बिक्री को छिपाने के लिए उसे 'जीपीए' का नाम देकर नाममात्र की स्टांप ड्यूटी पर पंजीकृत करा लेते हैं. इन दस्तावेजों में चोरी-छिपे कब्जा सौंपने और मालिकाना हक ट्रांसफर करने जैसे प्रावधान शामिल किए जाते हैं, जिससे सरकारी खजाने को भारी चपत लगती है.

अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

सरकार ने इस पूरे मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी स्तर पर दस्तावेजों की जांच में लापरवाही बरती गई, तो संबंधित सब-रजिस्ट्रार के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वे पंजीकरण के समय दस्तावेजों की प्रकृति का बारीकी से परीक्षण करें ताकि राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

नागरिकों के हित में बड़ा फैसला

यह निर्णय न केवल सरकारी राजस्व बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि दिल्ली के उन आम नागरिकों के लिए भी राहत की खबर है जो अक्सर जीपीए के जरिए होने वाली धोखाधड़ी और संपत्ति विवादों में फंस जाते थे. विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार के इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता आएगी और अवैध संपत्ति सौदों पर प्रभावी अंकुश लगेगा. मुख्यमंत्री का यह निर्देश तत्काल प्रभाव से दिल्ली के सभी उप-पंजीयन कार्यालयों में लागू कर दिया गया है.

सब-रजिस्ट्रार इस तरह रखेंगे पैनी नजर

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब दिल्ली के सभी सब-रजिस्ट्रार पंजीकरण के लिए आने वाले प्रत्येक जीपीए दस्तावेज की बारीकी से जांच करेंगे. जांच में विशेष रूप से यह देखा जाएगा कि कहीं दस्तावेज में किसी प्रकार के पैसे के लेन-देन का उल्लेख तो नहीं है, संपत्ति का कब्जा सौंपने की बात तो नहीं लिखी गई है, जीपीए अपरिवर्तनीय तो नहीं है अथवा उसमें संपत्ति को बेचने, उपहार देने, ट्रांसफर करने या बंधक रखने का स्थायी अधिकार तो नहीं दिया गया है.

ब्लड रिलेशन से बाहर जीपीए होने पर ‘कलेक्टर ऑफ स्टांप’ को रेफरल

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब माता-पिता, पति-पत्नी, बेटा, बेटी, भाई और बहन जैसे ब्लड रिलेशन के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में निष्पादित किए जाने वाले जीपीए को सब-रजिस्ट्रार सीधे पंजीकृत नहीं कर सकेंगे. ऐसे सभी मामलों को उचित स्टांप शुल्क के निर्धारण (एडजुडिकेशन) के लिए संबंधित कलेक्टर ऑफ स्टांप के पास भेजना अनिवार्य होगा.

कलेक्टर ऑफ स्टांप को 30 दिनों में देना होगा आदेश

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि कलेक्टर ऑफ स्टांप को ऐसे प्रत्येक संदर्भ पर 30 दिनों के भीतर कारण सहित तर्कसंगत लिखित आदेश पारित करना होगा. इस आदेश में स्पष्ट किया जाएगा कि संबंधित दस्तावेज केवल सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी है या उस पर कन्वेयंस डीड (बिक्री पत्र) के समान पूरा स्टांप शुल्क देय होगा. विशेष परिस्थितियों में यह अवधि अधिकतम तीन महीने तक बढ़ाई जा सकेगी. कलेक्टर ऑफ स्टांप के आदेश और उचित स्टांप शुल्क के भुगतान के बिना ऐसी जीपीए का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि कोई सब-रजिस्ट्रार इन नियमों का उल्लंघन करते हुए बिना कलेक्टर ऑफ स्टांप को रेफर किए ऐसी जीपीए का पंजीकरण करता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.

लापरवाही पर सख्त कार्रवाई, बनेगा ऑनलाइन सिस्टम

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रत्येक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में ऐसे मामलों का अलग रजिस्टर रखा जाएगा और उसकी मासिक रिपोर्ट भेजी जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने एक महीने के भीतर इन सभी मामलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग मैकेनिज्म विकसित करने के निर्देश भी दिए हैं.

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