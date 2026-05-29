खुर्जा में सब लेफ्टिनेंट शिवम कुमार का जोरदार स्वागत; बोले- 'पिता को देखकर प्रेरणा मिली'
शिवम कुमार जादौन ने कहा कि मेरी इस कामयाबी का श्रेय मेरे माता-पिता को जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : May 29, 2026 at 5:57 PM IST
बुलंदशहर : जिले के खुर्जा के रहने वाले शिवम कुमार जादौन ने भारतीय नौसेना में सब लेफ्टिनेंट का पद हासिल किया है. 23 साल के शिवम एक साल की ट्रेनिंग पूरी करके गुरुवार को खुर्जा पहुंचे. इस दौरान उनके परिजनों के साथ-साथ अन्य लोग भी मौजूद रहे. गृह नगर खुर्जा में खुशी का माहौल देखने को मिला. ट्रेनिंग पूरी कर पहली बार घर लौटने पर परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों ने ढोल बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया.
"नौजवान अपने आप को जानें" : 23 साल के शिवम एक साल की ट्रेनिंग करके गुरुवार को खुर्जा पहुंचे. शिवम कुमार का कहना है कि वह एक साल की ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटे हैं. उन्होंने कहा कि मेरे पिता आर्मी में थे. बचपन से ही उनको देखकर मुझे ये प्रेरणा मिली. शिवम कुमार ने नौजवानों को संदेश देते हुए कहा कि नौजवान अपने आप को जानें, अपनी खूबियों को पहचानें और जो नौजवानों में हुनर है उसके हिसाब से अपने ऑक्यूपेशन को चुनें.
माता- पिता को दिया श्रेय : उन्होंने कहा कि जिसको लगता है कि उसमें ऑफिसर बनने की क्षमता है वो कोशिश करें और देश को और अच्छे अफसर मिलें. उन्होंने कहा कि मेरी इस कामयाबी का श्रेय मेरे माता- पिता को जाएगा, जो मेरे साथ हर वक्त खड़े रहे. उन्होंने कहा कि मेरे माता-पिता ने हमेशा मेरा मार्गदर्शन किया. गुरुवार को खुर्जा में शिवम कुमार के परिजनों के साथ-साथ अन्य लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया.
यह भी पढ़ें : सेना में अफसर बने यूपी के इस लाल ने बताया सफलता का राज