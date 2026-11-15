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रायबरेली में सबजूनियर बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता; खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, 17 टीमों ने किया प्रतिभाग

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रायबरेली : खेल निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के तत्वावधान में जिला खेल कार्यालय, रायबरेली द्वारा पं. मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 14 से 16 नवम्बर 2026 तक प्रदेश स्तरीय समन्वय सबजूनियर बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. जिला सूचना अधिकारी की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, प्रतियोगिता में प्रदेश के 16 मंडलों एवं आगरा छात्रावास सहित कुल 17 टीमों के 248 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया है.



प्रतियोगिता के दूसरे दिन 15 नवम्बर को खेले गए लीग मैचों में खिलाड़ियों ने शानदार खेल प्रदर्शन किया. लीग मैचों के परिणाम इस प्रकार रहे. वाराणसी ने बस्ती को 26-03 से पराजित किया. आगरा छात्रावास ने गोरखपुर को 48-37 से हराया. आगरा मंडल ने देवीपाटन (गोंडा) को 41-27 से पराजित किया. मेरठ ने चित्रकूट मंडल को 41-27 से हराया.