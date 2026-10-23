ETV Bharat / state

SMS स्टेडियम में नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आगाज, देशभर से आए 900 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

स्क्वैश टूर्नामेंट की शुरुआत ( फोटो ईटीवी भारत जयपुर )

जयपुर : सवाईमान सिंह स्टेडियम में शुक्रवार से सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप की शुरुआत हुई. इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेलों से जुड़ा रहना जरुरी है और खुशी की बात है कि जयपुर में स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा की सवाईमान सिंह स्टेडियम में स्क्वैश ग्लास कोर्ट बनाया जाएगा.