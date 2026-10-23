SMS स्टेडियम में नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का आगाज, देशभर से आए 900 खिलाड़ी दिखाएंगे दम
जयपुर में सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप आज से शुरू. खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ बोले SMS में बनेगा ग्लास कोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 12:47 PM IST
जयपुर : सवाईमान सिंह स्टेडियम में शुक्रवार से सब जूनियर और जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप की शुरुआत हुई. इस मौके पर खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि खेलों से जुड़ा रहना जरुरी है और खुशी की बात है कि जयपुर में स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा की सवाईमान सिंह स्टेडियम में स्क्वैश ग्लास कोर्ट बनाया जाएगा.
यह प्रतियोगिता 23 से 29 अक्टूबर तक सवाई मानसिंह स्टेडियम स्क्वैश कोर्ट्स पर आयोजित की जा रही है. इस टूर्नामेंट में देशभर से करीब 900 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता में अंडर-11, अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 वर्ग में बॉयज और गर्ल्स के मुकाबले होंगे. जयपुर को आठ साल बाद फिर से इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है. प्रतियोगिता के मैच एसएमएस स्टेडियम के साथ जयपुर क्लब और मानसरोवर स्थित मॉडर्न स्कूल में भी आयोजित किए जाएंगे.
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26 से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले : 23 से 25 अक्टूबर तक प्रतियोगिता के क्वालीफाइंग राउंड के मैच खेले जाएंगे, जबकि 26 से मुख्य ड्रॉ के मुकाबले शुरू होंगे. मुख्य ड्रॉ 16 का होगा, जिसमें आठ खिलाड़ी क्वालीफाइंग राउंड से शामिल होंगे. प्रतियोगिता की आयोजन सचिव सुरभि मिश्रा ने बताया कि प्रतियोगिता में कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे. इनमें वर्ल्ड जूनियर के कांस्य पदक विजेता यूशा नफीस और पूरव रांबिया शामिल हैं. इनके अलावा अनिका दुबे, शिवेन अग्रवाल, लोकेश सुब्रमणि, दिव्यांशी जैन, शनाया परसरामपुरिया, अभ्युदय अरोड़ा और अमार्य बजाज हैं, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में अपने- अपने आयु वर्ग में पदक जीते हैं.
ग्लास कोर्ट से मिलेगा स्क्वैश को बढ़ावा : खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौड ने कहा कि ग्लास कोर्ट के निर्माण से जयपुर में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन होंगे और स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेगी. राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन से जयपुर को देश के प्रमुख स्क्वैश केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में भी प्रोत्साहन मिलेगा.
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