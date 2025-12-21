लखनऊ में घूस लेते पकड़ गए दारोगाजी, कार सीज कर मांग रहे थे 'सुविधा शुल्क'
एंटी करप्शन टीम से शिकायत, थाने में दर्ज किया गया मुकदमा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 10:52 AM IST
लखनऊ: राजधानी के पीजीआई थाना में चौकी प्रभारी को एंटी करप्शन टीम ने 13000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. पुलिस आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
कितनी रिश्वत मांग रहा था: पुलिस के अनुसार, अयोध्या के रहने वाले शशांक कुमार की कार वृंदावन चौकी इंचार्ज अमर कुमार ने सीज कर दी थी. इसकी रिपोर्ट न्यायालय में भेजने के नाम पर शशांक कुमार से अमर कुमार ने 15000 की मांग की. दारोगा 13000 रुपये लेकर रिपोर्ट भेजने को तैयार हुआ. इसके बाद शशांक ने दरोगा की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की.
ऐसे हुई गिरफ्तारी: एंटी करप्शन टीम ने शनिवार को वृंदावन चौकी प्रभारी अमर कुमार को पकड़ने की योजना बनाई. योजना के अंतर्गत एंटी करप्शन टीम शशांक कुमार के साथ वृंदावन चौकी पहुंची, फिर केमिकल लगे नोटों की गड्डी शशांक को दी.
शशांक कुमार द्वारा दिए गए नोटों की गड्डी को दरोगा अमर कुमार ने जैसे ही हाथों में लिया, तो एंटी करप्शन टीम ने अमर कुमार को पकड़ लिया. इस दौरान अमर कुमार ने भागने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सका. इसके बाद एंटी करप्शन टीम में अमर कुमार को गिरफ्तार कर गोसाईगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया.
गोसाईगंज थाना प्रभारी दिलेश कुमार सिंह ने बताया कि एंटी करप्शन टीम द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.
यह भी पढ़ें: वाट्सएप के अनजान लिंक से 50 लाख की ठगी; मेरठ का बिलाल लखनऊ की महिला के झांसे में आया
यह भी पढ़ें: लखनऊ में 10वीं के छात्र ने की आत्महत्या; सुसाइड नोट न मिलने से उलझी मौत की गुत्थी