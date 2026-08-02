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लखनऊ में FIR के बाद दरोगा सस्पेंड; शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी

डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि आरोपी एसएसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 2, 2026 at 5:58 PM IST

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लखनऊ : शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है. पीड़िता की शिकायत पर आरोपी दरोगा धर्मवीर शाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पीड़िता ने मोबाइल फोन में मौजूद उसकी निजी सामग्री को वायरल करने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच एसीपी कैंट को सौंपी गई है.



डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर ने बताया कि आरोपी दरोगा के खिलाफ पीड़ित युवती की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपी एसएसआई को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है. प्रकरण की विस्तृत और निष्पक्ष जांच एसीपी कैंट को सौंपी गई है. जांच के दौरान जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आरोपी के विरुद्ध आगे की कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.




​पीड़िता के अनुसार, करीब एक साल पहले उसकी दोस्ती बस्ती निवासी युवक से हुई थी. आरोप है कि युवक ने शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और बाद में मुकर गया था. इस संबंध में फरवरी 2026 में बस्ती के छावनी थाने में केस दर्ज हुआ था, जिसे विवेचना के लिए एफआईआर के तहत लखनऊ के आशियाना थाने ट्रांसफर किया गया था.

आरोप है कि 21 फरवरी 2026 को आशियाना थाने में तैनात दरोगा धर्मवीर शाही ने पीड़िता को बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था. आरोप है कि दरोगा ने मदद का भरोसा देकर आशियाना थाने और किला चौराहे के पास एक कमरे में बुलाकर उसके साथ बार-बार शारीरिक संबंध बनाए. पीड़िता का ​आरोप है कि बीती 30 जुलाई की रात जब पीड़िता मां की दवा लेने निकली थी तो आरोपी दरोगा ने मारपीट की.


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