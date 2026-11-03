ETV Bharat / state

सोनभद्र: पॉक्सो केस में फाइनल रिपोर्ट के नाम पर दरोगा ने मांगी रिश्वत, CM तक पहुंची शिकायत, सस्पेंड

रिश्वत मांगने पर दरोगा सस्पेंड ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: जनपद में एक दरोगा पर पॉक्सो एक्ट के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में अनपरा थाना क्षेत्र के पीड़ित सूरज भारती ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़ित का आरोप है कि अनपरा थाने में तैनात दरोगा अशोक सिंह ने केस की फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर 25 हजार रुपये की रिश्वत ली है. पीड़ित का यह भी दावा है कि दरोगा ने अनपरा थानाध्यक्ष को भी पैसे देकर मामले को पूरी तरह मैनेज कराने और केस खत्म कराने का भरोसा दिया था.