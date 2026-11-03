सोनभद्र: पॉक्सो केस में फाइनल रिपोर्ट के नाम पर दरोगा ने मांगी रिश्वत, CM तक पहुंची शिकायत, सस्पेंड
पीड़ित का यह भी दावा है कि दरोगा ने मामले को पूरी तरह मैनेज कराने और केस खत्म कराने का भरोसा दिया था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:21 PM IST
सोनभद्र: जनपद में एक दरोगा पर पॉक्सो एक्ट के मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लगा है. इस मामले में अनपरा थाना क्षेत्र के पीड़ित सूरज भारती ने मुख्यमंत्री को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है.
पीड़ित का आरोप है कि अनपरा थाने में तैनात दरोगा अशोक सिंह ने केस की फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर 25 हजार रुपये की रिश्वत ली है. पीड़ित का यह भी दावा है कि दरोगा ने अनपरा थानाध्यक्ष को भी पैसे देकर मामले को पूरी तरह मैनेज कराने और केस खत्म कराने का भरोसा दिया था.
शिकायतकर्ता के मुताबिक, गांव की ही एक महिला ने बीते 11 सितंबर को अपनी करीब 11 वर्षीय ननद के साथ छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले की जांच दरोगा अशोक सिंह कर रहे थे.
आरोप है कि मुकदमे में राहत और फाइनल रिपोर्ट लगाने के नाम पर दरोगा ने उससे पैसों की मांग की. यहां तक कि उसे बलात्कार की धारा बढ़ाकर जेल भेजने की धमकी दी गई, इस बात से डरकर उसने 25 हजार रुपये दे दिए.
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि बाद में दरोगा के प्राइवेट ड्राइवर जय प्रकाश ने फोन कर कहा कि अशोक सिंह को जितना पैसा दिया है, उतनी ही धनराशि थाना प्रभारी को भी देनी होगी, तभी मामला मैनेज हो पाएगा. सूरज का दावा है कि उसके पास इस बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है.
शिकायत में दरोगा पर कुल करीब 35 हजार रुपये घूस लेने, लगातार धमकाने और उसके परिजनों को परेशान करने का भी आरोप लगाया गया है. शिकायतकर्ता ने यह भी दावा किया है कि मुकदमे में बनाए गए गवाह को डराकर बयान दिलवाया गया है.
पीड़ित सूरज भारती ने मुख्यमंत्री के साथ डीजीपी, एडीजी वाराणसी, डीआईजी मीरजापुर और एसपी सोनभद्र को भी शिकायत भेजकर मामले की किसी दूसरे थाने से निष्पक्ष जांच कराने और आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
इस मामले में पुलिस क्षेत्राधिकारी पिपरी ने बताया कि शिकायतकर्ता के आरोप का संज्ञान लेते हुए आरोपी दरोगा अशोक सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें पुलिस लाइन से अटैच कर दिया गया है. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है.
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