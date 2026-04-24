ETV Bharat / state

हांसी में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप, मेडिकल के बाद की गई कार्रवाई

हांसी में ट्रैफिक इंचार्ज को ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. मेडिकल जांच में आरोप सही पाए गए.

Sub Inspector Suspended in Hansi
Sub Inspector Suspended in Hansi (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 24, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हांसी: ट्रैफिक इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रेम कुमार को ड्यूटी के दौरान शराब पीने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि एसपी को सूचना मिली थी कि संबंधित अधिकारी ड्यूटी के वक्त नशे की हालत में हैं. इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई. मौके की स्थिति को देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने बिना देरी किए जांच शुरू कर दी, जिससे पूरे महकमे में हलचल मच गई और मामला तेजी से चर्चा में आ गया.

मेडिकल जांच में आरोप सही पाए गए: सूचना के आधार पर प्रेम कुमार का मेडिकल परीक्षण कराया गया, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके. मेडिकल रिपोर्ट में शराब के सेवन की पुष्टि होने के बाद विभाग ने सख्त रुख अपनाया. इसके तुरंत बाद एसपी ने उन्हें सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए. इस दौरान अस्पताल में पुलिस विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे, जिससे ये मामला और भी चर्चा में रहा. विभाग की तरफ से साफ संकेत दिया गया कि ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

हांसी में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप, मेडिकल के बाद की गई कार्रवाई (Etv Bharat)

विभागीय जांच के आदेश: हांसी के डीएसपी विनोद कुमार शंकर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि "ड्यूटी के दौरान शराब पीना गंभीर अनुशासनहीनता है, इसलिए तत्काल सस्पेंशन किया गया है. साथ ही एसपी विनोद कुमार की ओर से विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं, ताकि पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच हो सके. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी."

मारपीट के आरोप पर पुलिस की प्रतिक्रिया: इस पूरे मामले में एक और पहलू सामने आया है, जहां सस्पेंड किए गए ट्रैफिक इंचार्ज प्रेम कुमार ने आरोप लगाया है कि उनके साथ मारपीट भी की गई. हालांकि इस आरोप पर डीएसपी ने साफ कहा कि ये मामला उनके संज्ञान में नहीं है. फिलहाल विभाग इस पहलू को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं कर रहा है. ऐसे में जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि मारपीट के आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या इस पर अलग से कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस विभाग की छवि पर असर: इस घटनाक्रम के बाद हांसी में पुलिस विभाग की छवि को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. आम लोगों के बीच ये सवाल उठ रहा है कि जब कानून लागू कराने वाले ही नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे बना रहेगा. हालांकि विभाग की त्वरित कार्रवाई से ये संदेश भी गया है कि अनुशासन को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अब सभी की नजर विभागीय जांच पर टिकी है, जिससे साफ होगा कि इस मामले में आगे क्या कदम उठाए जाते हैं.

ये भी पढ़ें- करनाल में मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल, उज्ज्वल फायरिंग केस में पुलिस कर रही थी तलाश

ये भी पढ़ें- दुष्यंत चौटाला सीआईए विवाद: हाई कोर्ट ने हिसार एसपी से हलफनामा मांगा, जानें सरकार ने क्या कहा

TAGGED:

SUB INSPECTOR SUSPENDED IN HANSI
TODAY HANSI NEWS IN HINDI
हांसी में सब इंस्पेक्टर सस्पेंड
हांसी में ट्रैफिक इंचार्ज सस्पेंड
SUB INSPECTOR SUSPENDED IN HANSI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.