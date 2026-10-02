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रामपुर गोलीकांड: अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर सब इंस्पेक्टर सस्पेंड, आरोपियों को मदद पहुंचाने की कोशिश

पलामू में रामपुर फायरिंग केस की जांच में लापरवाही बरतने वाले सब-इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया गया है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.

Sub Inspector suspended for negligence in investigation of Rampur firing case in Palamu
रामपुर (पलामू) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 2, 2026 at 3:23 PM IST

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पलामूः जिला में चर्चित रामपुर गोलीकांड के अनुसंधान में लापरवाही बरतने वाले सब-इंस्पेक्टर क्षितिज सोनी को निलंबित कर दिया गया है. पलामू के बिश्रामपुर एसडीपीओ चिरंजीवी मंडल के जांच रिपोर्ट के आधार पर सब-इंस्पेक्टर क्षितिज सोनी को निलंबित किया गया है.

बता दें कि 23 मई 2026 को पलामू में चैनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर में जमीन विवाद में फायरिंग की घटना हुई थी. इस फायरिंग में सकेंद्र चौधरी नामक युवक की मौत हो गई थी जबकि तीन अन्य लोग जख्मी हुए थे. पूरे मामले में 17 नामजद जबकि 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. केस के अनुसंधान की जिम्मेदारी चैनपुर थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर क्षितिज सोनी को दिया गया था.

इसी मुकदमे के अनुसंधान में क्षितिज सोनी के द्वारा लापरवाही बरती गयी, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गया है. सब इंस्पेक्टर पर केस के अनुसंधान के दौरान आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगा है. मुकदमे के अनुसंधान को लेकर पलामू एसपी कपिल चौधरी के द्वारा कई बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किया गया. सब इंस्पेक्टर के द्वारा एसपी के निर्देशों का पालन नहीं किया गया. अनुसंधान के द्वारा नामजद आरोपियों के मोबाइल की कॉल डिटेल नहीं निकाली गयी. गिरफ्तार आरोपियों की कॉल डिटेल का मुकदमे की डायरी में जिक्र नहीं किया गया.

पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि मुकदमे के अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर सब इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है. एसडीपीओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की गयी है. अनुसंधान के दौरान आरोपियों को मदद पहुंचाने की भी कोशिश की गई है.

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जांच में लापरवाही बरतने का आरोप
SUB INSPECTOR SUSPENDED
PALAMU SP KAPIL CHAUDHARY
INVESTIGATION OF RAMPUR FIRING CASE
RAMPUR FIRING CASE

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