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बलरामपुर में शिकायत निपटारे में ढिलाई बरतने पर दारोगा सस्पेंड

बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर में जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है. पुलिस अधीक्षक ने हर थाने पर जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की है. जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा भी करना शुरू कर दिया है.

गैसडी कोतवाली पर नियुक्त जनसुनवाई अधिकारी उनि वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को महिला संबंधी अपराध के शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए है.

पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बुधवार को बताया कि जनपद में महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रभावी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक थाने पर जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

थाना को गैसडी पर नियुक्त जनसुनवाई अधिकारी उनि वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को महिला संबंधी अपराध में प्राप्त होने वाली शिकायत पर संजीदगी न दिखाते हुए कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न करने की शिकायत मिली, जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराई गई.

जांच में जनसुनवाई अधिकारी को दोषी पाया गया. जांच के आधार पर उप निरीक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं विभागीय जांच के आदेश दिए गए है.