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बलरामपुर में शिकायत निपटारे में ढिलाई बरतने पर दारोगा सस्पेंड

पुलिस अधीक्षक ने हर थाने पर जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की है

कोतवाली गैंसड़ी
कोतवाली गैंसड़ी (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 17, 2026 at 2:52 PM IST

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बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर में जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है. पुलिस अधीक्षक ने हर थाने पर जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की है. जनसुनवाई में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर शिकंजा भी करना शुरू कर दिया है.

गैसडी कोतवाली पर नियुक्त जनसुनवाई अधिकारी उनि वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को महिला संबंधी अपराध के शिकायत के निराकरण में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए है.

पुलिस अधीक्षक मार्तण्ड प्रकाश सिंह ने बुधवार को बताया कि जनपद में महिला संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने की प्रभावी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक थाने पर जनसुनवाई अधिकारियों की नियुक्ति की गई है.

थाना को गैसडी पर नियुक्त जनसुनवाई अधिकारी उनि वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव को महिला संबंधी अपराध में प्राप्त होने वाली शिकायत पर संजीदगी न दिखाते हुए कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन न करने की शिकायत मिली, जिसकी जांच अपर पुलिस अधीक्षक से कराई गई.

जांच में जनसुनवाई अधिकारी को दोषी पाया गया. जांच के आधार पर उप निरीक्षक वीरेंद्र श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है एवं विभागीय जांच के आदेश दिए गए है.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जनपदीय पुलिस बल में पदीय दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा कर्तव्य के प्रति उदासीनता अक्षम्य है. साथ ही नियमानुसार कठोर विभागीय कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने बताया कि जनता की शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जन शिकायत प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसमें फरियादियों को टोकन देने की शुरुआत की गई है. शिकायत का निस्तारण न होने पर 7 दिवस के भीतर सम्बंधित के खिलाफ जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी.

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