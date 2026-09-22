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गोरखपुर में 550 के बिल को लेकर पुलिसकर्मियों ने मचाया हंगामा, आरोपियों के खिलाफ जांच जारी

जांच के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आशुतोष साहनी को किया लाइन हाजिर

रेस्टोरेंट विवाद मामला
रेस्टोरेंट विवाद मामला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 7:29 AM IST

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Updated : September 22, 2026 at 8:24 AM IST

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गोरखपुर: शाहपुर थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट में पुलिस और कर्मचारियों के बीच खाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद की जड़ में देर से रोटी मिलने पर पुलिसकर्मियों ने ₹550 के बिल पर विवाद कर दिया. यह पूरा वाकया सीसीटीवी में कैद हो गया. रेस्टोरेंट मालिक ने इस बात की शिकायत सीओ गोरखनाथ रवि प्रताप सिंह से की. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर सख्त एक्शन लेने की बात कही जा रही है.

जानकारी के अनुसार, शाहपुर थाना क्षेत्र में स्थित रेस्टोरेंट में पुलिसकर्मियों ने सोमवार की देर रात भोजन के लिए गए. देर से रोटी मिलने पर पुलिस कर्मियों ने नाराजगी जताई, जिसको लेकर कर्मचारियों और पुलिस में कहा सुनी हो गई. यह विवाद तब बढ़ गया, जब रेस्टोरेंट कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों को 550 रुपए का बिल थमा दिया. करीब आधे घंटे तक कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों में विवाद चलता रहा. कर्मचारियों ने पुलिसकर्मियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया.

रेस्टोरेंट संचालक दुर्गेश ने सबूत के तौर पर सीसीटीवी फुटेज और प्रार्थना पत्र सीओ गोरखनाथ रवि प्रकाश सिंह को सौपा. जिसके बाद पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए गए. दरोगा आशुतोष साहनी सहित सभी आरोपी पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है.

दरअसल फातिमा हॉस्पिटल के पास रविवार को सांय एक व्यक्ति होटल में मटन देकर चला गया. उसने रेस्टोरेंट कर्मचारियों से मटन और चावल तैयार करने को कहा था. रात करीब 10:30 बजे पुलिसकर्मी स्कॉर्पियो से रेस्टोरेंट पर भोजन करने के लिए पहुंचे, जिसमें पादरी बाजार चौकी से तीन दरोगा और दो सिपाही और कुछ सादे वर्दी थे. आरोप है कि खाना खाते वक्त पुलिस कर्मियों ने रेस्टोरेंट कर्मचारी से रोटी की मांग की कर्मचारियों ने रोटी में आधे घंटे का विलंब बताया.

इस बात को लेकर कहासुनी बढ़ गई. हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने चावल और मटन खाया. खाना खाने के बाद जब पुलिसकर्मियों को 550 रुपए का बिल दिया गया तो विवाद बढ गया. मामला गाली गलौज तक बढ़ गया और रेस्टोरेंट बंद कराने की धमकी दी. यह पूरा वाकया सीसीटीवी कमरे में कैद हो गया. पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटील ने जांच के आदेश दिए हैं.

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Last Updated : September 22, 2026 at 8:24 AM IST

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