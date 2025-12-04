ETV Bharat / state

दरोगा भर्ती परीक्षा 2026: 4543 पदों के लिए 14 और 15 मार्च को होगा एग्जाम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड ने बहुप्रतीक्षित सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीखें जारी कर दी हैं. आयोग के नोटिस के अनुसार, 4543 पदों पर होने वाली परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को आयोजित की जाएगी. यह घोषणा उन अभ्यर्थियों के लिए राहत लेकर आई है, जो एसआई नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर और महिला उप निरीक्षक जैसे विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं.



​4543 पदों पर भर्ती: ​यूपीपीआरपीबी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार, यूपी एसआई भर्ती अभियान कुल 4,543 रिक्तियों के लिए है, जिसमें सब इंस्पेक्टर पुरुष, सब इंस्पेक्टर महिला और एसआई प्लाटून कमांडर के पद शामिल हैं. सब इंस्पेक्टर पुरुष के लिए 4,242 पद और सब इंस्पेक्टर महिला के लिए 106 पद हैं. इसके अतिरिक्त, एसआई प्लाटून कमांडर के लिए 135 पद और एसआई प्लाटून कमांडर (विशेष सुरक्षा बल) के लिए 60 पद हैं. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in/ पर जाकर परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.





​बोर्ड ने परीक्षा पैटर्न और क्वालिफाइंग मार्क्स से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की है: