दिल्ली में सब-इंस्पेक्टर 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार

दिल्ली के प्रेम नगर थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते किया गिरफ्तार. क्या है पूरा मामला, जानिए..

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 16, 2025 at 9:33 PM IST

Updated : December 16, 2025 at 10:32 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने रोहिणी जिला के प्रेम नगर थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर भारत दहिया को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी बयान में बताया गया है की राजधानी दिल्ली में भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत विजिलेंस यूनिट ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत बाराखंबा रोड स्थित विजिलेंस यूनिट ने रोहिणी जिला के प्रेम नगर थाना में तैनात सब-इंस्पेक्टर भारत दहिया को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से दिल्ली पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति एक बार फिर सामने आई है.

विजिलेंस यूनिट को एक शिकायतकर्ता ने संपर्क कर आरोप लगाया था कि प्रेम नगर थाने में तैनात एसआई भारत दहिया उसकी मां से जुड़े एक मामले में जमानत रिपोर्ट को अनुकूल बनाने के बदले 50 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहा है. शिकायतकर्ता ने बताया कि पहले ही 5 हजार रुपये की रकम दी जा चुकी है, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास मौजूद है. आरोप है कि रिश्वत की पूरी रकम न देने पर आरोपी पुलिस अधिकारी ने परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी थी.

विजिलेंस यूनिट ने रंगे हाथों पकड़ा
शिकायत की पुष्टि के बाद 15 दिसंबर 2025 की शाम विजिलेंस यूनिट ने प्रेम नगर थाना परिसर में जाल बिछाया. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता निर्धारित समय पर एसआई भारत दहिया के कार्यालय पहुंचा और मांग किए जाने पर उसकी कुर्सी के पास 10 हजार रुपये की रिश्वत सौंप दी. जैसे ही रकम दी गई, विजिलेंस टीम ने मौके पर दबिश देकर एसआई भारत दहिया को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी के कब्जे से रिश्वत की पूरी रकम बरामद की गई.

इस संबंध में विजिलेंस थाने में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपी अधिकारी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मामले की आगे की जांच विजिलेंस थाना कर रहा है.

गौरतलब है कि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस की विजिलेंस यूनिट ने विभिन्न जिलों में तैनात कई पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. हाल के महीनों में ट्रैफिक पुलिस, थानों में तैनात स्टाफ और जांच अधिकारियों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है. दिल्ली पुलिस का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा.

विजिलेंस यूनिट ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई भी पुलिसकर्मी रिश्वत की मांग करता है तो बिना डर शिकायत दर्ज कराएं. इसके लिए विजिलेंस हेल्पलाइन नंबर 1064 पर संपर्क किया जा सकता है.

