ETV Bharat / state

सोनभद्र के शक्तिनगर थाने में तैनात दरोगा की हार्ट अटैक से मौत

दरोगा की हार्ट अटैक से मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

सोनभद्र: शक्तिनगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सदाशिव राय का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया, सीओ पिपरी हर्ष पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया की 57 वर्षीय सदाशिव राय को मंगलवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. उनके निधन की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर है. मृतक दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.



सीओ पिपरी हर्ष पाण्डे के अनुसार, मंगलवार सुबह उपनिरीक्षक सदाशिव राय के सीने में अचानक दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें तत्काल एनटीपीसी के संजीवनी चिकित्सालय ले जाया गया. अस्पताल चिकित्सकों ने करीब एक घंटे तक उनका उपचार किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और चिकित्सकों मृत घोषित कर दिया.