सोनभद्र के शक्तिनगर थाने में तैनात दरोगा की हार्ट अटैक से मौत
उपनिरीक्षक सदाशिव राय का मंगलवार को हृदयाघात से निधन.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 8:29 PM IST
सोनभद्र: शक्तिनगर थाने में तैनात उपनिरीक्षक सदाशिव राय का मंगलवार को हृदय गति रुकने से निधन हो गया, सीओ पिपरी हर्ष पाण्डेय ने जानकारी देते हुए बताया की 57 वर्षीय सदाशिव राय को मंगलवार सुबह सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. उनके निधन की खबर से पुलिस महकमे में शोक की लहर है. मृतक दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
सीओ पिपरी हर्ष पाण्डे के अनुसार, मंगलवार सुबह उपनिरीक्षक सदाशिव राय के सीने में अचानक दर्द उठा, जिसके बाद उन्हें तत्काल एनटीपीसी के संजीवनी चिकित्सालय ले जाया गया. अस्पताल चिकित्सकों ने करीब एक घंटे तक उनका उपचार किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और चिकित्सकों मृत घोषित कर दिया.
मृत दरोगा मूल रूप से गाजीपुर जिले के रेवतीपुर थाना क्षेत्र के बसुका गांव निवासी थे और पूर्व में मिर्जापुर जिले में भी तैनात रहे थे. वर्तमान में वह शक्तिनगर थाने में उपनिरीक्षक के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे थे. उनके परिवार में दो पुत्र और तीन पुत्रियां हैं.
उनके निधन की खबर मिलते ही पुलिस महकमे और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई. अस्पताल में अंतिम दर्शन के लिए पुलिसकर्मियों, सहकर्मियों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई. पिपरी क्षेत्राधिकारी हर्ष पांडेय और शक्तिनगर थाना प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र राय समेत पुलिसकर्मियों ने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
सहकर्मियों और स्थानीय लोगों ने सदाशिव राय के सरल स्वभाव, शालीन व्यवहार और कर्तव्यनिष्ठ कार्यशैली को याद किया। उनके असामयिक निधन से शक्तिनगर पुलिस परिवार में गहरा शोक व्याप्त है।
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