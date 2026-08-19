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अयोध्या में गश्त कर रहे उपनिरीक्षक की मौत, सिपाही घायल

उपनिरीक्षक आकाश यादव जौनपुर के रहने वाले थे और पूराकलंदर थाने में तैनात थे.

सड़क हादसे में उपनिरीक्षक की मौत
सड़क हादसे में उपनिरीक्षक की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 2:49 PM IST

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अयोध्या: पूराकलंदर थाना क्षेत्र के रायबरेली मार्ग पर बीती रात भीषण सड़क हादसे में गश्त कर रहे उपनिरीक्षक की मौत हो गई, जबकि एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया. सुचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

थाना प्रभारी अश्वनी कुमार के अनुसार, उपनिरीक्षक आकाश यादव मूलरूप से जौनपुर जनपद के रहने वाले थे और पूराकलंदर थाने में तैनात थे, बुधवार रात वो गश्त पर निकले थे. इसी दौरान नऊवा कुआं के पास उनकी कार ट्रेलर से टकरा गई, जिससे उनकी मौत हो गई.

हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने कार में फंसे दोनों पुलिसकर्मियों को बाहर निकाला और तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया. जहां के चिकित्सकों ने 28 वर्षीय उपनिरीक्षक आकाश यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं 27 वर्षीय कांस्टेबल प्रदीप कुमार की हालत गंभीर बताई जा रही है. उनका उपचार किया जा रहा है.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. हालांकि हादसा किस परिस्थिति में हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी. दुर्घटना के कारणों की पड़ताल के लिए, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और हादसे से जुड़े अन्य तथ्यों को पुलिस खंगाला रही है.

घटना की सुचना पर अस्पताल पहुंचे स्थानीय सांसद ने कहा कि आकाश यादव ने महज दो-तीन वर्ष ही सेवा दी थी, लेकिन अपनी ईमानदार कार्यशैली से वह बेहद लोकप्रिय थे और लोगों का उन पर विश्वास था. उन्होंने दिवंगत दरोगा को श्रद्धांजलि देते हुए सरकार से परिवार को एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की. उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले दरोगा का पूरा सम्मान होना चाहिए.

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