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ट्रक चालक से लूटपाट कर रहे दो अपराधियों से अकेले भिड़े दारोगा, कंधा फ्रैक्चर होने के बाद भी धर दबोचा

रांची में एक सब-इंस्पेक्टर ने दो अपराधियों को पकड़ा जो चाकू दिखाकर एक ट्रक ड्राइवर को लूटकर भाग रहे थे. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

ARGORA POLICE STATION
सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 20, 2026 at 1:03 PM IST

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रांचीः राजधानी रांची में दो अपराधियों के दुस्साहस को पस्त कर देने में अरगोड़ा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बहादुरी सामने आई है. शनिवार देर रात ट्रक चालक से लूटपाट कर फरार हो रहे दो अपराधियों को सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने अकेले धर दबोचा, इस कारवाई में सब-इंस्पेक्ट घायल हो गए हैं.

सिटी एसपी ने दी जानकारी

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अरगोड़ा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लूटपाट कर भाग रहे दो अपराधियों से अकेले ही भिड़ गए. इस दौरान भले ही वह घायल हो गए लेकिन दोनों अपराधियों को उन्होंने दबोच लिया. अपराधियों के पास चाकू भी था लेकिन इसके बावजूद मुकेश ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधियों को दबोच लिया.

ARGORA POLICE STATION
अस्पताल में भर्ती सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार (Etv Bharat)

कैसे हुई घटना

पुलिस के अनुसार अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू बिजली ऑफिस के पास ट्रक चालक से चाकू के बल पर लूटपाट कर भाग रहे दो अपराधियों से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार अकेले ही भिड़ गए. उन्होंने दोनों अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, हालांकि इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के दौरान अपराधियों से हुई हाथापाई में सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के कंधे में चोट लगी और उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया. घायल होने के बावजूद उन्होंने अपराधियों को नहीं छोड़ा और दोनों को दबोच लिया. बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

रात्रि गश्त पर थे मुकेश कुमार

सिटी एसपी ने बताया कि दोनों अपराधी हरमू बिजली ऑफिस के पास एक ट्रक चालक को चाकू दिखाकर लूटपाट कर भाग रहे थे, ट्रक चालक भी उनका पीछा कर रहा था. इसी दौरान अरगोड़ा थाना के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार की नजर अपराधियों पर पड़ी. उन्होंने बिना देर किए अकेले ही अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की. अपराधियों ने विरोध किया और उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी. इसी दौरान दारोगा के कंधे में गंभीर चोट आ गई. कंधे में फ्रैक्चर होने के बावजूद मुकेश कुमार ने हिम्मत नहीं छोड़ी और दोनों अपराधियों को काबू में रखा. बाद में पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया. घायल सब इंस्पेक्टर का अस्पताल में इलाज चल रहा है. गिरफ्तार अपराधियों में अमन कुमार और अमन तिवारी शामिल हैं.

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