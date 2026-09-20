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ट्रक चालक से लूटपाट कर रहे दो अपराधियों से अकेले भिड़े दारोगा, कंधा फ्रैक्चर होने के बाद भी धर दबोचा

रांचीः राजधानी रांची में दो अपराधियों के दुस्साहस को पस्त कर देने में अरगोड़ा पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर की बहादुरी सामने आई है. शनिवार देर रात ट्रक चालक से लूटपाट कर फरार हो रहे दो अपराधियों को सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने अकेले धर दबोचा, इस कारवाई में सब-इंस्पेक्ट घायल हो गए हैं.

सिटी एसपी ने दी जानकारी

रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि अरगोड़ा थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए लूटपाट कर भाग रहे दो अपराधियों से अकेले ही भिड़ गए. इस दौरान भले ही वह घायल हो गए लेकिन दोनों अपराधियों को उन्होंने दबोच लिया. अपराधियों के पास चाकू भी था लेकिन इसके बावजूद मुकेश ने बहादुरी दिखाते हुए अपराधियों को दबोच लिया.

अस्पताल में भर्ती सब-इंस्पेक्टर मुकेश कुमार (Etv Bharat)

कैसे हुई घटना

पुलिस के अनुसार अरगोड़ा थाना क्षेत्र के हरमू बिजली ऑफिस के पास ट्रक चालक से चाकू के बल पर लूटपाट कर भाग रहे दो अपराधियों से सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार अकेले ही भिड़ गए. उन्होंने दोनों अपराधियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, हालांकि इस दौरान वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के दौरान अपराधियों से हुई हाथापाई में सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के कंधे में चोट लगी और उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया. घायल होने के बावजूद उन्होंने अपराधियों को नहीं छोड़ा और दोनों को दबोच लिया. बाद में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.