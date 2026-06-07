देहरादून पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट मामला, सब इंस्पेक्टर हुआ सस्पेंड
राजकीय पॉलिटेक्निक पित्थूवाला में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले उप निरीक्षक महेश कंडवाल पर गिरी गाज, एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने कर दिया निलंबित
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 7:38 PM IST
देहरादून: राजकीय पॉलिटेक्निक पित्थूवाला में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले छात्र के पिता पुलिस उपनिरीक्षक को एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने निलंबित कर दिया है. पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करते हुए शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के साथ मारपीट और अभद्रता करने की घटना का संज्ञान लेकर एसएसपी ने यह कार्रवाई की है.
क्या था मामला? बता दें कि बीती 4 जून को राजकीय पॉलिटेक्निक पित्थूवाला में पुलिस दूरसंचार में तैनात उप निरीक्षक महेश कंडवाल के बेटे कबीर कंडवाल को परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया था. जिस पर नियंत्रक समिति ने तत्काल एक्शन लिया था. नकल की यह घटना सीसीसीटी में कैद हो गई थी, लेकिन उसके अगले दिन महेश कंडवाल अपने साले और एक महिला के साथ कॉलेज में आ धमके.
आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज करते हुए स्टाफ के साथ बुरी तरह से मारपीट की. हालांकि, इस मामले में 6 जून को महेश कंडवाल निवासी नेशविला रोड ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें महेश कंडवाल का कहना था कि उनका बेटा कबीर कंडवाल है. जो पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला में सिविल इंजीनियर्स तृतीय वर्ष का छात्र है.
उप निरीक्षक महेश कंडवाल ने कराया मुकदमा दर्ज: आरोप लगाया कि 4 जून को कॉलेज में पेपर देते समय प्रभात खंडूरी, पवन कुमार, पीयूष काला, शिवानी की ओर से पेपर ड्यूटी के दौरान अन्य परीक्षार्थियों को नकल कराने के विरोध स्वरूप उसके बेटे के साथ मारपीट की. गाली गलौच करने के साथ काफी समय तक बंधक बनाने और जान से मारने की धमकी दी. लिहाजा, इन आरोपों के आधार पर कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज किया गया.
पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रधानाचार्य ने भी दर्ज कराया मुकदमा: वहीं, उत्तराखंड राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान के प्रधानाचार्य अवनीश जैन ने भी महेश कंडवाल और कबीर कंडवाल पर संस्थान परिसर में पेपर ड्यूटी में तैनात स्टाफ के साथ मारपीट एवं अभद्र व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया. साथ ही कोतवाली पटेलनगर में मुकदमा दर्ज कराया.
"बीती 5 जून को पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला (देहरादून) में नियुक्त स्टॉफ के साथ मारपीट कर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने की घटना का संज्ञान लिया गया है. मामले में पुलिस दूरसंचार शाखा में नियुक्त उपनिरीक्षक महेश कंडवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है."- प्रमेंद्र डोबाल, एसएसपी, देहरादून
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