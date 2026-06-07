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देहरादून पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों के साथ मारपीट मामला, सब इंस्पेक्टर हुआ सस्पेंड

देहरादून: राजकीय पॉलिटेक्निक पित्थूवाला में शिक्षकों के साथ मारपीट करने वाले छात्र के पिता पुलिस उपनिरीक्षक को एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने निलंबित कर दिया है. पद की गरिमा के अनुरूप व्यवहार न करते हुए शिक्षण संस्थान में शिक्षकों के साथ मारपीट और अभद्रता करने की घटना का संज्ञान लेकर एसएसपी ने यह कार्रवाई की है.

क्या था मामला? बता दें कि बीती 4 जून को राजकीय पॉलिटेक्निक पित्थूवाला में पुलिस दूरसंचार में तैनात उप निरीक्षक महेश कंडवाल के बेटे कबीर कंडवाल को परीक्षा के दौरान नकल करते हुए पकड़ा गया था. जिस पर नियंत्रक समिति ने तत्काल एक्शन लिया था. नकल की यह घटना सीसीसीटी में कैद हो गई थी, लेकिन उसके अगले दिन महेश कंडवाल अपने साले और एक महिला के साथ कॉलेज में आ धमके.

आरोप है कि उन्होंने गाली गलौज करते हुए स्टाफ के साथ बुरी तरह से मारपीट की. हालांकि, इस मामले में 6 जून को महेश कंडवाल निवासी नेशविला रोड ने एक शिकायत दर्ज कराई थी. जिसमें महेश कंडवाल का कहना था कि उनका बेटा कबीर कंडवाल है. जो पॉलिटेक्निक कॉलेज पित्थूवाला में सिविल इंजीनियर्स तृतीय वर्ष का छात्र है.