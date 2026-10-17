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वर्दी के साथ संवेदनशीलता: खाकी का फर्ज भी और बेसहारा गायों का इलाज भी, जानें करनाल के इस पुलिस अफसर की कहानी

Sub Inspector Jitendra Gaukarna Gau Seva Sanstha Karnal ( ETV Bharat )

करनाल: हरियाणा पुलिस में 28 सालों से सेवाएं दे रहे करनाल के सब-इस्पेक्टर जितेंद्र गौकर्ण ने करुणा, संवेदनशीलता और अटूट संकल्प से बेसहारा, बीमार और चोटिल गौवंश की सेवा का महाअभियान चलाया है. पुलिस की नौकरी के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पशुओं का अस्पताल बनाया. जहां वो घायल गायों का फ्री में इलाज करते हैं. बेसहारा गायों की सेवा करते हैं. अस्पताल का नाम गौकर्ण गऊ चिकित्सालय है. जो करनाल के दनियालपुर में स्थित है.

सब इंस्पेक्टर बने मिसाल: 18 जून साल 2018 को सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक गाय ने तड़पते हुए जितेंद्र के सामने दम तोड़ दिया. ​उस बेजुबान का दर्द जितेंद्र गौकर्ण के दिल पर इस तरह अंकित हो गया कि उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी. उन्होंने फैसला किया वो अपना शेष जीवन बेसहारा और असहाय गौवंश की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे. शुरुआत में ये सफर बेहद अकेला था. उन्होंने अकेले ही घायल पशुओं की सेवा करनी शुरू की.