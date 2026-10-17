वर्दी के साथ संवेदनशीलता: खाकी का फर्ज भी और बेसहारा गायों का इलाज भी, जानें करनाल के इस पुलिस अफसर की कहानी
हरियाणा पुलिस के सबइंस्पेक्टर जितेंद्र गौकर्ण ने बेसहारा, बीमार और चोटिल गौवंश की सेवा का महाअभियान चलाया. जानें उनकी प्रेरणादायक कहानी. मुनीष टूरन की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 4:43 PM IST
करनाल: हरियाणा पुलिस में 28 सालों से सेवाएं दे रहे करनाल के सब-इस्पेक्टर जितेंद्र गौकर्ण ने करुणा, संवेदनशीलता और अटूट संकल्प से बेसहारा, बीमार और चोटिल गौवंश की सेवा का महाअभियान चलाया है. पुलिस की नौकरी के साथ उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पशुओं का अस्पताल बनाया. जहां वो घायल गायों का फ्री में इलाज करते हैं. बेसहारा गायों की सेवा करते हैं. अस्पताल का नाम गौकर्ण गऊ चिकित्सालय है. जो करनाल के दनियालपुर में स्थित है.
सब इंस्पेक्टर बने मिसाल: 18 जून साल 2018 को सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक गाय ने तड़पते हुए जितेंद्र के सामने दम तोड़ दिया. उस बेजुबान का दर्द जितेंद्र गौकर्ण के दिल पर इस तरह अंकित हो गया कि उसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी. उन्होंने फैसला किया वो अपना शेष जीवन बेसहारा और असहाय गौवंश की सेवा के लिए समर्पित कर देंगे. शुरुआत में ये सफर बेहद अकेला था. उन्होंने अकेले ही घायल पशुओं की सेवा करनी शुरू की.
गौकर्ण गऊ सेवा संस्था: जितेंद्र गौकर्ण ने इस निस्वार्थ भाव और समर्पण को देखकर धीरे-धीरे समाज के अन्य लोग भी उनसे जुड़ते चले गए. आज 'गौकर्ण गऊ सेवा संस्था' के बैनर तले करीब 283 लोग पूरी निष्ठा से इस कार्य में जुटे हुए हैं. वर्ष 2022 में इस संस्था को औपचारिक रूप से कानूनी रूप से पंजीकृत करवाया गया, जिससे इसके दायरे और कार्यप्रणाली में और अधिक विस्तार हुआ.
'गौकर्ण गऊ चिकित्सालय' की स्थापना: दिनेश ने बताया साल 2023 तक वो और उनके साथी अपनी जेब से पैसे खर्च करके घायल गौवंश का इलाज करवाते थे. उस समय तक गंभीर रूप से घायल या दुर्घटनाग्रस्त गोवंश को इलाज के बाद किसी अन्य गौशाला में छोड़ दिया जाता था. बाद में उन्होंने खुद की गौशाला या चिकित्सालय स्थापित करने की ठानी. एक समर्पित अस्पताल के लिए जमीन की आवश्यकता थी. जितेंद्र गौकर्ण ने समाज के सामने अपनी बात रखी और लोगों से केवल दो गज जमीन के लिए सहयोग की अपील की. इस नेक काम के लिए समाज ने ऐसा दिल खोला कि कुछ ही समय में लगभग सवा करोड़ रुपये का भारी-भरकम दान एकत्र हो गया.
जनसहयोग से लगभग 900 गज जमीन खरीदी गई, जिस पर बेसहारा और घायल गौवंश के इलाज के लिए एक आधुनिक अस्पताल की रूपरेखा तैयार की गई. इस प्रकार 22 जनवरी 2024 को करनाल के दनियालपुर में 'गौकर्ण गऊ चिकित्सालय' की नींव रखी गई और तमाम संघर्षों को पार करते हुए ये अस्पताल 19 अप्रैल 2026 को पूरी तरह से शुरू हो गया. वर्तमान में इस चिकित्सालय में 116 बेसहारा और घायल गौवंश आश्रय और जीवनदान पा रहे हैं. -जितेंद्र गौकर्ण, सब इंस्पेक्टर
अस्पताल की कार्यप्रणाली और बेजुबानों की सेवा: ये चिकित्सालय उन गौवंश के लिए किसी वरदान से कम नहीं. जिन्हें या तो उनके मालिकों द्वारा दूध देना बंद करने पर सड़कों पर लावारिस छोड़ दिया गया है, या जो सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं. अस्पताल में आने वाले पशुओं की स्थिति बेहद दयनीय होती है. किसी की टांग टूटी हुई है, कोई दुर्घटना के कारण अंधा है, किसी की कुल्हे की हड्डी टूटी है, तो कोई कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित है. इन सभी बेसहारा पशुओं को यहां पूरी गरिमा और निःशुल्क रखा जाता है तथा योग्य चिकित्सकों द्वारा उनका इलाज किया जाता है.
डॉक्टर और 8 सदस्यीय टीम रहती है तैनात: सूचना मिलते ही संस्था की 8 सदस्यीय टीम अपनी एंबुलेंस के साथ तुरंत मौके पर पहुंचती है और घायल पशु को सुरक्षित अस्पताल लेकर आती है. अस्पताल में एक स्थायी डॉक्टर, एंबुलेंस चालक और अन्य सहायक कर्मचारी पूरी मुस्तैदी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके अलावा, यहां से एक मानवीय नियम भी जुड़ा हुआ है. यदि अस्पताल में ठीक होने के बाद कोई स्वस्थ गौवंश को अपने घर ले जाकर पालना चाहता है, तो संस्था उसे गाय सौंप देती है, लेकिन इसके लिए एक लिखित एफिडेविट लिया जाता है कि भविष्य में कभी भी उस पशु को सड़कों पर लावारिस नहीं छोड़ा जाएगा.
आत्मनिर्भरता की मिसाल: दिनेश ने बताया इतनी बड़ी संस्था और अस्पताल को चलाना कोई आसान काम नहीं है. वर्तमान में इस चिकित्सालय का एक महीने का खर्च 3 से 3.5 लाख रुपए है, जिसमें चारे की व्यवस्था, दवाइयां, डॉक्टरों और कर्मचारियों का वेतन शामिल है. हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी सामाजिक सेवा करने के बावजूद सरकार की तरफ से उन्हें कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है. संस्था ने कई बार सरकारी मदद के लिए आवेदन किया, लेकिन वे सरकारी नियमों और शर्तों (जैसे गौशाला में कम से कम 50 गोवंश होने चाहिए और जमीन कम से कम 3600 गज होनी चाहिए) के मानकों पर पूरी तरह फिट नहीं बैठ पाए, क्योंकि उनके पास जगह की अपनी एक सीमा है.
लोग दिल खोलकर कर रहे दान: बावजूद इसके, जितेंद्र गौकर्ण और उनके साथियों ने कभी हार नहीं मानी. 2023 से पहले वे अपनी नेक कमाई का 10% हिस्सा या आवश्यकतानुसार अधिक धन खुद लगाकर इस कार्य को संभालते थे. अस्पताल बनने के बाद आम जनता ने खुलकर दान देना शुरू किया. विशेष तौर पर, हरियाणा पुलिस विभाग के छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े अधिकारियों तक का भरपूर सहयोग मिलता है, और महीने में सबसे बड़ा योगदान पुलिस परिवार के सदस्यों द्वारा ही दिया जाता है.
- पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता की अभिनव पहल: जितेंद्र गौकर्ण केवल गौवंश के इलाज तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि वे गौ-सेवा को पर्यावरण संरक्षण और आजीविका से भी जोड़ रहे हैं. चिकित्सालय में भविष्य के लिए कई अनूठी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं.
- नस्ल सुधार और संवर्धन: जो गायें पूरी तरह ठीक हो जाती हैं, उनकी नस्ल सुधार पर काम किया जा रहा है ताकि उनसे अच्छे और स्वस्थ बछड़े-बछड़ियां प्राप्त हो सकें, जिन्हें सही तरीके से पाला जा सके.
- गोबर और गोमूत्र का सदुपयोग: गौशाला के गोबर से श्मशान घाटों के लिए विशेष उपले तैयार करवाए जा रहे हैं. इसके लिए तीन महिलाओं को रोजगार दिया गया है, जिन्हें प्रति उपला भुगतान किया जाता है. ये सभी उपले श्मशान घाटों को अंतिम संस्कार के लिए पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि दान देने वाले हर व्यक्ति का पुण्य अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. इसके अतिरिक्त, गौवंश के मूत्र से फिनायल बनाने का कार्य भी शुरू किया गया है.
- अंतिम संस्कार का सम्मान और अन्य सामाजिक सरोकार: गौवंश की सेवा के साथ-साथ जितेंद्र गौकर्ण ने एक और अत्यंत संवेदनशील कार्य अपने कंधों पर उठाया है. वे अब तक 1400 से अधिक मृत गौवंश का सम्मानजनक अंतिम संस्कार करवा चुके हैं और इसके साथ ही 2900 से अधिक लावारिस शवों का भी पूरे विधि-विधान से अंतिम संस्कार करवा चुके हैं.
जितेंद्र गौकर्ण की सरकार से अपील: जितेंद्र गौकर्ण ने कहा कि हमारी केवल एक ही मांग और अपील है कि सरकार उन्हें शहर से दूर मृत गौवंश के अंतिम संस्कार के लिए थोड़ी सी जमीन उपलब्ध करा दे, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो और वो शांतिपूर्वक अपना यह सेवा कार्य जारी रख सकें. गौ और लावारिस शवों की सेवा के अलावा, यदि समाज में कोई भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार होता है, तो दिनेश उसके इलाज के लिए भी तुरंत जनता से आर्थिक सहायता जुटाकर उसकी जान बचाने का प्रयास करते हैं.
परिवार का समर्पण और टीम का साथ: इस पूरे महाअभियान की सफलता में जितेंद्र गौकर्ण के परिवार और उनकी समर्पित टीम का बहुत बड़ा योगदान है. उनके बेटे, एडवोकेट ध्रुव गर्ग बताते हैं कि उनका पूरा परिवार इस सेवा कार्य में पूरी तरह समर्पित है. जहां आमतौर पर बच्चे छुट्टियों में घूमने या रिश्तेदारों के यहां जाते हैं, वहीं उनका परिवार अपनी छुट्टियों का समय इस अस्पताल में गौ सेवा करते हुए बिताता है. परिवार के छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई इस कार्य को लेकर गर्व महसूस करता है.
जितेंद्र का प्रयास क्रांतिकारी कदम: संस्था से जुड़े डॉक्टर जितेंद्र और प्रमोद जैसे अन्य सहकर्मी भी इस बात की गवाही देते हैं कि दिनेश का यह प्रयास समाज के लिए एक क्रांतिकारी कदम है. उनके समर्पण को देखकर ही कई अन्य लोग भी इस पवित्र कार्य से जुड़ते चले गए. सब-इस्पेक्टर जितेंद्र गौकर्ण की यह कहानी केवल एक पुलिसकर्मी की कर्तव्यपरायणता से आगे बढ़कर इंसानियत, करुणा और निस्वार्थ सेवा की एक ऐसी दास्तान है, जो यह साबित करती है कि अगर इरादे बुलंद हों और दिल में सेवा का जज्बा हो, तो अकेले व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया सफर भी एक दिन कारवां बन जाता है.
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