रांची में नशे में धुत कार चालक का कहर, टक्कर में दारोगा समेत दो घायल
रांची में नशे में धुत कार चालक ने रफतार का कहर बरपाते हुए दारोगा समेत दो लोगों को जख्मी कर दिया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 11:49 PM IST
रांचीः मंगलवार की रात राजधानी रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नशे में धुत कार चालक ने दो स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी.
इस हादसे में 2018 बैच के दारोगा गणेश यादव और एक बुजुर्ग घायल हो गए. टक्कर के बाद कार चालक दारोगा को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया. हादसे में दोनों स्कूटी और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.
नशे में धुत था कार चालक
मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी प्रवीण कुमार ने बताया कि सब इंस्पेक्टर गणेश कुमार और एक बुजुर्ग दोनों बहुत किनारे से अपनी स्कूटी से जा रहे थे. इसी दौरान नशे में कार चालक में दोनों को जबरदस्त टक्कर मार दी. चालक नशे में इतना धुत था कि वह स्कूटी में टक्कर मारने के बाद भी उसको कुछ दूर घसीट कर ले गया. स्थानीय लोगों ने जब उसे पकड़ा तब उनके साथ भी उसने हाथापाई की, बाद में मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और सबसे पहले घायलों को वहां से इलाज के लिए अस्पताल भेजा.
विधानसभा के थानेदार रह चुके हैं गणेश
इस हादसे में घायल सब इंस्पेक्टर गणेश यादव विधानसभा थाना प्रभारी रह चुके हैं. वह स्कूटी से अपने घर की तरफ जा रहे थे इसी दौरान नशे में धुत कार चालक ने उन्हें भी ठोकर मार दी. इस हादसे में गणेश यादव का पैर बुरी तरह से जख्मी हुआ है. जगन्नाथपुर पुलिस ने चालक को हिरासत में लेते हुए उसकी कार को जब्त कर लिया है.
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