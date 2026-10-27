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रांची में नशे में धुत कार चालक का कहर, टक्कर में दारोगा समेत दो घायल

हादसे में क्षतिग्रस्त कार और स्कूटी (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः मंगलवार की रात राजधानी रांची में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में नशे में धुत कार चालक ने दो स्कूटी सवारों को टक्कर मार दी.

इस हादसे में 2018 बैच के दारोगा गणेश यादव और एक बुजुर्ग घायल हो गए. टक्कर के बाद कार चालक दारोगा को कुछ दूरी तक घसीटता हुआ ले गया. हादसे में दोनों स्कूटी और कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है.