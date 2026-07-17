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बंद कार में दरोगा की संदिग्ध मौत! नाक से बह रहा था खून, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश

बंद कार में दरोगा की संदिग्ध मौत! नाक से बह रहा था खून, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुद्धेश्वर-मोहन रोड पर खड़ी एक बंद कार से गाजीपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर अजय कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. गुरुवार दोपहर से लापता 2020 बैच के दरोगा की लोकेशन इस रोड पर मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वीडियोग्राफी कराते हुए कार का शीशा तोड़ा और शव को बाहर निकाला. शुरुआती जांच में दरोगा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन नाक से खून बह रहा था. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुट गई है. बंद कार में दरोगा की संदिग्ध मौत! नाक से बह रहा था खून, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 बैच के उपनिरीक्षक अजय कुमार गुरुवार दोपहर के बाद से अपनी चौकी और साथी पुलिसकर्मियों के संपर्क में नहीं थे. चौकी के पुलिसकर्मियों ने उनसे कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने तकनीकी मदद लेते हुए उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की. सर्विलांस में दरोगा के फोन की लोकेशन पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर-मोहन रोड के पास मिली.

