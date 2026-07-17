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बंद कार में दरोगा की संदिग्ध मौत! नाक से बह रहा था खून, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश

गाजीपुर थाने में तैनात 2020 बैच के दरोगा अजय कुमार गुरुवार दोपहर से लापता थे

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बंद कार में दरोगा की संदिग्ध मौत! नाक से बह रहा था खून, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 8:50 PM IST

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लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बुद्धेश्वर-मोहन रोड पर खड़ी एक बंद कार से गाजीपुर थाने में तैनात सब-इंस्पेक्टर अजय कुमार का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है. गुरुवार दोपहर से लापता 2020 बैच के दरोगा की लोकेशन इस रोड पर मिली. मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने वीडियोग्राफी कराते हुए कार का शीशा तोड़ा और शव को बाहर निकाला. शुरुआती जांच में दरोगा के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं, लेकिन नाक से खून बह रहा था. पुलिस और फोरेंसिक टीम मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने में जुट गई है.

बंद कार में दरोगा की संदिग्ध मौत! नाक से बह रहा था खून, शीशा तोड़कर निकाली गई लाश (Video Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020 बैच के उपनिरीक्षक अजय कुमार गुरुवार दोपहर के बाद से अपनी चौकी और साथी पुलिसकर्मियों के संपर्क में नहीं थे. चौकी के पुलिसकर्मियों ने उनसे कई बार फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिला, तो पुलिस ने तकनीकी मदद लेते हुए उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की. सर्विलांस में दरोगा के फोन की लोकेशन पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुद्धेश्वर-मोहन रोड के पास मिली.

लोकेशन के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां सड़क किनारे अर्थ हॉस्पिटल के सामने एक कार (UP 74 J 3400) खड़ी पाई गई. पुलिस ने जब कार के भीतर देखा तो उपनिरीक्षक अजय कुमार अंदर अचेत अवस्था में पड़े हुए थे. वाहन अंदर से पूरी तरह लॉक था, जिसके बाद पुलिस ने वीडियोग्राफी कराते हुए कार का शीशा तोड़ा और गेट खोलकर उन्हें बाहर निकाला. तत्काल एम्बुलेंस के माध्यम से उन्हें अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, प्रथम दृष्टया मृतक दरोगा के शरीर पर किसी भी प्रकार के बाहरी चोट या संघर्ष के निशान नहीं पाए गए हैं, हालांकि उनकी नाक से खून बह रहा था।. घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है, जो वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए हैं. इंस्पेक्टर पारा सुरेश सिंह ने बताया कि घटना के असली कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं से साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं. ​पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

डीसीपी पश्चिम कमलेश दीक्षित का कहना थाना गाजीपुर में तैनात दरोगा अजय कुमार का का शव कार से बरामद हुआ है. उनकी मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आने के बाद ही साफ हो सकेगा. मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है.

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