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रांची में दरोगा की बेटी को बनाया बंधक, घर से 30 लाख कैश और ढाई सौ ग्राम जेवरात की लूट

रांची में अपराधियों द्वारा दारोगा की बेटी को घर में बंधक बनाकर लूटपाट की गयी है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Sub Inspector daughter held hostage and robbed at home by criminals in Ranchi
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 14, 2026 at 11:22 PM IST

3 Min Read
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रांचीः राजधानी रांची में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि अब पुलिसकर्मियों के घर भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. सदर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक दरोगा के घर को निशाना बनाते हुए करीब 30 लाख रुपये नकद और लगभग ढाई सौ ग्राम सोने के जेवरात लूट लिए. वारदात घर में मौजूद दरोगा की बेटी को बंधक बना कर दिया गया है.

पत्नी तीज का सामान खरीदने गई थी, बेटा ट्यूशन में था

ये घटना सदर थाना के वक्सफॉल फैक्ट्री के बगल स्थित इलाके की बताई जा रही है. पीड़ित धनंजय शाही गोड्डा जिला में एसआई के पद पर पदस्थापित हैं और वर्तमान में गोड्डा पुलिस लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं. घटना के समय वह घर पर मौजूद नहीं थे.

सब इंस्पेक्टर धनंजय ने बताया कि घटना के समय उनकी पत्नी तीज का सामान खरीदने के लिए घर से बाहर गई थीं. उनका बेटा ट्यूशन पढ़ने गया था, जबकि उनकी बेटी घर में मौजूद थी. इसी दौरान अपराधी घर में पहुंचे और बेटी को बंधक बना लिया. अपराधियों ने बेटी के हाथ-पैर बांध दिए और घर में रखे कीमती सामान की तलाश शुरू कर दी. इसके बाद कमरे में रखी अलमीरा को तोड़कर उसमें रखे करीब 30 लाख रुपये नकद और लगभग 250 ग्राम जेवरात निकाल लिए. वारदात को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए.

अलमीरा तोड़कर निकाले रुपये और जेवर

धनंजय शाही ने बताया कि जिस कमरे में उनकी बेटी सो रही थी, उसी कमरे में अलमीरा रखा हुआ था. पत्नी के घर से बाहर जाने के बाद अपराधियों ने उनकी बेटी को बंधक बनाया और अलमीरा तोड़ दिया. इसी में नकदी और जेवर रखे हुए थे, घटना के बाद वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिला. अपराधी रुपये और जेवर बैग में भरकर अपने साथ ले गए. घटना के दौरान बेटी काफी डर गई और सदमे में है.

पुलिस की कार्यशैली पर भी उठे सवाल

जिस तरह से अपराधियों ने एक पुलिसकर्मी के घर में घुसकर दिनदहाड़े इतनी बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया है, उससे रांची में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिसकर्मी के घर को निशाना बनाकर लाखों रुपये की लूट से यह साफ है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं.

इस घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने, संदिग्धों की पहचान करने और अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि अपराधियों को घर में इतनी बड़ी रकम और जेवर रखे होने की जानकारी कैसे मिली.

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