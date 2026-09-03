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दरोगा ने गोकुल बैराज के पास किया सुसाइड; वर्दी में खून से लथपथ मिला शव, पुलिस जांच में जुटी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि गोकुल बैराज यमुना नदी के किनारे स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. दरोगा पंकज कुमार खून से लथपथ थे. सुसाइड के दौरान उन्होंने वर्दी भी पहन रखी थी. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है.

मथुरा : सदर बाजार थाना क्षेत्र गोकुल बैराज के पास गुरुवार को एक सब इंस्पेक्टर ने सुसाइड कर लिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

उन्होंने बताया कि फोरेंसिक टीम के द्वारा मौके से साक्ष्य एकत्रित किये गये हैं. आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिये विस्तृत जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि दरोगा ने आज ही सर्विस पिस्टल जारी कराया था. उन्होंने बताया कि इस संबंध में विस्तृत छानबीन की जा रही है.

उन्होंने बताया कि जो भी तथ्य पूछताछ और वैज्ञानिक साक्ष्य के क्रम में आते हैं उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. उन्होंने बताया कि परिजनों को सूचित कर दिया गया है. सब इंस्पेक्टर की पत्नी भी जनपद मथुरा में कांस्टेबल पद पर तैनात हैं. वह भी मौके पर मौजूद हैं. उन्होंने बताया कि सभी परिवारिजनों से संपर्क कर तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.



मथुरा में सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार यादव का शव यमुना नदी गोकुल बैराज के पास मिलने से हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और दरोगा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया.

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