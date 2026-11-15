बलिया में तैनात सब-इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या; मामले की जांच में जुटी पुलिस
मृतक की पहचान सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार (28) निवासी संत कबीरनगर के तौर पर की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 11:05 AM IST
बलिया: जिले के चितबड़ागांव थाने पर 11 महीने से तैनात सब-इंस्पेक्टर ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है. लोको पायलट ने घटना की जानकारी अगले स्टेशन पर MRO में दी थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान की गई.
पुलिस अधीक्षक बलिया ईरज राजा ने बताया कि मृतक की पहचान सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार (28) निवासी संत कबीरनगर के तौर पर की गई है. वह पिछले 11 महीने से बलिया के चितबड़ागांव थाने पर तैनात थे. उनकी बुलेट मोटर साइकिल भी मौके से बरामद की गई है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है.
पुलिस अधीक्षक ईरज राजा ने बताया कि शाम करीब 7-8 बजे के बीच पुलिस को यह जानकारी मिली थी. मौके पर पुलिस टीम पहुंची तो एक बुलेट मोटर साइकिल वहां पड़ी थी. ट्रैक पर क्षत-विक्षत शव था.
पहचान की गई तो पता चला कि वह संदीप कुमार का शव है. फिलहाल, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है. पूरे मामले पर सभी एंगल से पुलिस जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, सब इंस्पेक्टर संदीप कुमार कुछ दिनों से पारिवारिक कलह से लगातार तनाव में रहते थे. उनकी पत्नी से भी विवाद की खबर सामने आ रही है. उनका एक छोटा सा बेटा भी है. हालांकि इस खुदकुशी के पीछे क्या कारण है, पुलिस अभी जांच कर रही है.
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