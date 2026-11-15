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बलिया में तैनात सब-इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या; मामले की जांच में जुटी पुलिस

बलिया में तैनात सब-इंस्पेक्टर ने की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बलिया: जिले के चितबड़ागांव थाने पर 11 महीने से तैनात सब-इंस्पेक्टर ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है. लोको पायलट ने घटना की जानकारी अगले स्टेशन पर MRO में दी थी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान की गई.

पुलिस अधीक्षक बलिया ईरज राजा ने बताया कि मृतक की पहचान सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार (28) निवासी संत कबीरनगर के तौर पर की गई है. वह पिछले 11 महीने से बलिया के चितबड़ागांव थाने पर तैनात थे. उनकी बुलेट मोटर साइकिल भी मौके से बरामद की गई है. घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है.