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'50 किलो अनार' की घूस लेने में मेरठ का दरोगा गिरफ्तार, केस से नाम निकालने के लिए रखी थी डिमांड

​मेरठ: यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मेरठ में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है.एंटी करप्शन टीम ने गंगानगर थाने में तैनात वरिष्ठ उप-निरीक्षक प्रकाश चंद को ₹20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दरोगा के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

मेरठ में घूस लेने के आरोप में दरोगा गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

इस बारे में एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि 1993 बैच के दरोगा दरोगा प्रकाश चंद के पास गंगानगर थाने में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना (जांच) पास थी. आरोप है कि दरोगा ने केस से नाम बाहर निकालने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में भारी-भरकम रिश्वत मांगी थी. ​शिकायतकर्ता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था, जिसके बाद उसने इसकी लिखित शिकायत मेरठ एंटी करप्शन टीम से कर दी. शिकायत की गोपनीयता से जांच करने के बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए बकायदा जाल बिछाया. तय रणनीति के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में ₹20,000 दरोगा प्रकाश चंद को थमाए, वैसे ही आसपास सादे कपड़ों में मुस्तैद एंटी करप्शन टीम ने धावा बोल दिया. टीम ने दरोगा के हाथ धुलवाए तो केमिकल के कारण उनका रंग लाल हो गया, जिससे मौके पर ही रिश्वत की पुष्टि हो गई.