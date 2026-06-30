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'50 किलो अनार' की घूस लेने में मेरठ का दरोगा गिरफ्तार, केस से नाम निकालने के लिए रखी थी डिमांड

50 हजार रुपये को कोडवर्ड में नाम दिया 50 किलो अनार, एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाकर दबोचा.

मेरठ में घूस लेने के आरोप में दरोगा गिरफ्तार.
मेरठ में घूस लेने के आरोप में दरोगा गिरफ्तार. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 30, 2026 at 3:04 PM IST

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​मेरठ: यूपी पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत मेरठ में एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है.एंटी करप्शन टीम ने गंगानगर थाने में तैनात वरिष्ठ उप-निरीक्षक प्रकाश चंद को ₹20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. दरोगा के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.

मेरठ में घूस लेने के आरोप में दरोगा गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat)

इस बारे में एसएसपी अविनाश पांडेय ने बताया कि 1993 बैच के दरोगा दरोगा प्रकाश चंद के पास गंगानगर थाने में दर्ज एक मुकदमे की विवेचना (जांच) पास थी. आरोप है कि दरोगा ने केस से नाम बाहर निकालने और मामले को रफा-दफा करने के एवज में भारी-भरकम रिश्वत मांगी थी. ​शिकायतकर्ता इतनी बड़ी रकम देने में असमर्थ था, जिसके बाद उसने इसकी लिखित शिकायत मेरठ एंटी करप्शन टीम से कर दी. शिकायत की गोपनीयता से जांच करने के बाद एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को पकड़ने के लिए बकायदा जाल बिछाया. तय रणनीति के तहत जैसे ही शिकायतकर्ता ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में ₹20,000 दरोगा प्रकाश चंद को थमाए, वैसे ही आसपास सादे कपड़ों में मुस्तैद एंटी करप्शन टीम ने धावा बोल दिया. टीम ने दरोगा के हाथ धुलवाए तो केमिकल के कारण उनका रंग लाल हो गया, जिससे मौके पर ही रिश्वत की पुष्टि हो गई.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने बताया कि ​आरोपी दरोगा प्रकाश चंद के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत थाना सिविल लाइंस/संबंधित थाने में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही विभागीय स्तर पर भी कड़ी दंडात्मक कार्रवाई के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी गई है.

​एंटी करप्शन टीम आरोपी दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. नोटों के नंबरों का मिलान और कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आरोपी को मेरठ की विशेष भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेजने की तैयारी है.

दरोगा की गिरफ्तारी के बाद मीडिया से बातचीत में शिकायतकर्ता दीपक चौधरी ने बताया कि आरोपी दरोगा ने पिता, मामा के लड़के नवनीत और मामी संगीता पर एक जमीन के विवाद को लेकर झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया था. असल में, जमीन मामा के लड़के ने अपने ही एक रिश्तेदार को बेची थी, जिसके बाद साजिश के तहत प्लॉट की हेराफेरी और धोखाधड़ी का फर्जी केस दर्ज कराया गया. जबकि उसके पिता का प्लॉट के कारोबार से कोई लेना-देना नहीं है. दीपक ने बताया कि मुकदमे से नाम निकालने के एवज में जब दरोगा से बात हुई तो उन्होंने पहले खर्चे की बात की. फिर ₹50,000 की मांग की. कि दरोगा ने कहा कि 50,000 मत बोलो, कोडवर्ड में इसे 50 किलो अनार बोलो.

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मेरठ में घूसखोर दरोगा गिरफ्तार
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