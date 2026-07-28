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बिरयानी खाते समय सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, फतेहाबाद में ACB ने 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

फतेहाबाद में 20 हजार की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया.

ACB Raid In FATEHABAD
Sub-Inspector arrested in Fatehabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 28, 2026 at 7:23 PM IST

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फतेहाबादः भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. भट्टू थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रामपाल को कोर्ट परिसर के बाहर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. खास बात यह रही कि आरोपी उस समय एक रेहड़ी पर बिरयानी खा रहा था और उसी दौरान ACB ने उसे दबोच लिया.

बातचीत के बाद 20 हजार में तय हुआ था सौदाः फतेहाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए भट्टू थाना के सब इंस्पेक्टर रामपाल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने एक न्यायालय में लंबित मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में गवाही देने के एवज में 30 हजार रुपये की मांग की थी. बातचीत के बाद यह रकम 20 हजार पर तय हुई.

गिरफ्तारी के समय रेहड़ी पर बिरयानी खा रहा था आरोपी ASI: दहमन गांव निवासी सुरेश कुमार ने इसकी शिकायत ACB को दी थी. शिकायत की पुष्टि के बाद ब्यूरो ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने कोर्ट परिसर के बाहर आरोपी को 20 हजार रुपये दिए. उस समय रामपाल एक रेहड़ी पर बिरयानी खा रहा था. जैसे ही उसने पैसे अपने कब्जे में लिए, पहले से मौजूद ACB टीम ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया.

बिरयानी खाते समय 20 हजार की रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार (ETV Bharat)

क्या बोले ACB इंस्पेक्टरः ACB के इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि "शिकायतकर्ता का मामला अदालत में लंबित है और उसमें रामपाल की गवाही प्रस्तावित थी. आरोप है कि अनुकूल गवाही देने के बदले उसने रिश्वत की मांग की थी. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को ACB कार्यालय ले जाकर पूछताछ की जा रही है. उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है."

जून में भी पकड़े गए थे एक ASI: उल्लेखनीय है कि जून महीने में भी भट्टू थाना की तत्कालीन ASI तलविंद्र कौर को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ACB ने गिरफ्तार किया था. उस कार्रवाई के बाद जिले के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए थे.

ये भी पढ़ें-करनाल में ACB की बड़ी कार्रवाई, आयकर विभाग का प्यून 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

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