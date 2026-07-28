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बिरयानी खाते समय सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, फतेहाबाद में ACB ने 20 हजार की रिश्वत लेते पकड़ा

फतेहाबादः भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है. भट्टू थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रामपाल को कोर्ट परिसर के बाहर 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया. खास बात यह रही कि आरोपी उस समय एक रेहड़ी पर बिरयानी खा रहा था और उसी दौरान ACB ने उसे दबोच लिया.

बातचीत के बाद 20 हजार में तय हुआ था सौदाः फतेहाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने रिश्वतखोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए भट्टू थाना के सब इंस्पेक्टर रामपाल को रंगेहाथ गिरफ्तार किया है. आरोप है कि उसने एक न्यायालय में लंबित मामले में शिकायतकर्ता के पक्ष में गवाही देने के एवज में 30 हजार रुपये की मांग की थी. बातचीत के बाद यह रकम 20 हजार पर तय हुई.

गिरफ्तारी के समय रेहड़ी पर बिरयानी खा रहा था आरोपी ASI: दहमन गांव निवासी सुरेश कुमार ने इसकी शिकायत ACB को दी थी. शिकायत की पुष्टि के बाद ब्यूरो ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया. तय योजना के अनुसार शिकायतकर्ता ने कोर्ट परिसर के बाहर आरोपी को 20 हजार रुपये दिए. उस समय रामपाल एक रेहड़ी पर बिरयानी खा रहा था. जैसे ही उसने पैसे अपने कब्जे में लिए, पहले से मौजूद ACB टीम ने उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया.