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धनबाद में कोयला तस्करों का दुस्साहस! स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर और पत्नी को पीटा

धनबाद में सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी के साथ मारपीट की गई. जिसमें दोनों घायल हो गए.

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घटनास्थल पर मौजूद सब इंस्पेक्टर व अन्य लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 6, 2026 at 10:31 AM IST

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धनबाद: केंदुआडीह थाना क्षेत्र के केंदुआ-झरिया मुख्य मार्ग पर कोयला चोरी करने वालों का दुस्साहस सामने आया है. कुमार मंगलम स्टेडियम के पास स्पेशल ब्रांच के सब इंस्पेक्टर अनुज कुमार और उनकी पत्नी काजल कुमारी के साथ मारपीट की गई. इस घटना में दोनों घायल हो गए.

बताया जा रहा है कि अनुज कुमार अपनी पत्नी के साथ स्कूटी से झरिया की ओर जा रहे थे. इसी दौरान सड़क पर खड़ी हाइवा गाड़ियों से कोयला उतार रहे लोगों से उनकी कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और कोयला तस्करों ने दारोगा पर हमला बोल दिया. बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी को भी नहीं बख्शा गया और उनके साथ भी मारपीट की गई.

घटना के समय सब-इंस्पेक्टर सिविल ड्रेस में थे. हमले में अनुज कुमार को पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उनकी पत्नी के पैर और शरीर पर चोट के निशान हैं. स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह दोनों को बचाया जा सका. घटना की सूचना मिलते ही स्पेशल ब्रांच के डीएसपी संतोष कुमार मिश्रा, अनूप कुमार महतो समेत कई अधिकारी और केंदुआडीह थाना पुलिस मौके पर पहुंची. हालांकि तब तक सभी हमलावर फरार हो चुके थे.

सब-इंस्पेक्टर अनुज कुमार की पत्नी काजल कुमारी ने कहा कि इसी इलाके में हम रहते हैं. सभी लोग पहचानते भी हैं. हमने सिर्फ जाने के लिए रास्ता मांगा था, इसी बात को लेकर कोयला चोर आक्रोशित हो गए और मारपीट करने लगे. वीडियो बनाने पर मोबाइल छीनकर फेंक दिया.

इस घटना को लेकर केंदुआडीह थाना के एएसआई राजू मुंडा ने बताया कि अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है. केवल इंज्यूरी रिपोर्ट थाना में जमा कराई गई है. लिखित शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच पड़ताल जारी है.

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