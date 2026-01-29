ETV Bharat / state

UP में करप्शन: अब दारोगा और चकबंदी बाबू को घूस ने पहुंचाया हवालात

वाराणसी में दरोगा समेत सिपाही गिरफ्तार, लखनऊ में चकबंदी बाबू को विजिलेंस ने दबोचा.

दरोगा गिरफ्तार
दरोगा गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
ETV Bharat Uttar Pradesh Team

January 29, 2026

वाराणसी/लखनऊ: यूपी में एक बार फिर से करप्शन के दो मामले सामने आए हैं. वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने विद्यापीठ चौकी इंचार्ज दिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को 20 हजार की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है. वहीं, लखनऊ में चकबंदी अधिकारी कार्यालय में सहायक राजीव कुमार प्रभाकर को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

घूस लेते दरोगा और सिपाही गिरफ्तार: वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम चौकी इंचार्ज शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया. एंटी करप्शन टीम दोनों को लालपुर थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता प्रह्लाद गुप्ता ने बताया, उसने एंटी करप्शन को बताया था कि उनकी पत्नी ममता गुप्ता ने सिगरा थाने में मेरे भाइयों पर पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट समेत पांच मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है.

प्रह्लाद ने बताया कि उसकी पत्नी केवल दो महीने उनके साथ रही और सारा सामान लेकर चली गई.अब वह शादी तोड़ने की धमकी के एवज में 50 लाख रुपये की मांग कर रही है. पत्नी के मुकदमे के कारण उसे जेल जाना पड़ा. जेल में रहने के दौरान उस पर मारपीट और रेप की धाराओं में और भी मुकदमे दर्ज करा गए. एक साल जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आया, तो उसकी दुकान भी बंद हो गई थी. इसकी शिकायत उसने पुलिस से की लेकिन किसी ने मदद नहीं की.

प्रह्लाद का आरोप है कि दरोगा शिवाकर मिश्रा ने इस मामले में एक लाख रुपये की मांग की थी. दरोगा ने कहा कि पैसा नहीं देने पर उस पर दोबारा से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा. इसके बाद 50 हजार रुपये में सौदा तय हुआ. इसके बाद मैंने अपनी बहन से पैसे उधार लेकर इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी.

प्रह्लाद ने बताया कि आज मैंने 20 हजार की पहली किस्त दी तो एंटी करप्शन टीम ने शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है.

दरोगा शिवाकर मिश्रा की पत्नी ने बताया कि एक फर्जी केस बना कर मेरे पति को फंसाया गया है. मेरे पति को एंटी करप्शन टीम ने जबरदस्ती फंसाकर गिरफ्तार किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है. लालपुर पांडेयपुर थाना प्रभारी राजीव सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.


लखनऊ में चकबंदी दफ्तर का बाबू रिश्वत लेते गिरफ्तार: लखनऊ में चकबंदी अधिकारी कार्यालय में सहायक राजीव कुमार प्रभाकर को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. बक्शी निवासी योगेश मिश्रा ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन में शिकायत दर्ज कराई थी. उन्होंने अपने शिकायत में बताया था, उसकी खतौनी में गाटा संख्या भूमि संख्या गलत दर्ज हो गई थी. इस त्रुटि को सुधारने के लिए जब वह चकबंदी कार्यालय पहुंचा, तो वहां तैनात कनिष्ठ सहायक ने काम के बदले उससे रिश्वत मांगी. इसके बाद ​भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई ने एक टीम का गठन किया. बुधवार को जैसे ही सहायक राजीव कुमार प्रभाकर ने योगेश मिश्रा से 5000 रुपये की रिश्वत ली, टीम ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया. भ्रष्टाचार निवारण संगठन लखनऊ इकाई की निरीक्षक संध्या सिंह ने बताया कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है.

