ETV Bharat / state

UP में करप्शन: अब दारोगा और चकबंदी बाबू को घूस ने पहुंचाया हवालात

वाराणसी/लखनऊ: यूपी में एक बार फिर से करप्शन के दो मामले सामने आए हैं. वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने विद्यापीठ चौकी इंचार्ज दिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को 20 हजार की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है. वहीं, लखनऊ में चकबंदी अधिकारी कार्यालय में सहायक राजीव कुमार प्रभाकर को 5 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया.

घूस लेते दरोगा और सिपाही गिरफ्तार: वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र में बुधवार शाम चौकी इंचार्ज शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया. एंटी करप्शन टीम दोनों को लालपुर थाने ले जाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. शिकायतकर्ता प्रह्लाद गुप्ता ने बताया, उसने एंटी करप्शन को बताया था कि उनकी पत्नी ममता गुप्ता ने सिगरा थाने में मेरे भाइयों पर पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट समेत पांच मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है.

प्रह्लाद ने बताया कि उसकी पत्नी केवल दो महीने उनके साथ रही और सारा सामान लेकर चली गई.अब वह शादी तोड़ने की धमकी के एवज में 50 लाख रुपये की मांग कर रही है. पत्नी के मुकदमे के कारण उसे जेल जाना पड़ा. जेल में रहने के दौरान उस पर मारपीट और रेप की धाराओं में और भी मुकदमे दर्ज करा गए. एक साल जेल में रहने के बाद जब वह बाहर आया, तो उसकी दुकान भी बंद हो गई थी. इसकी शिकायत उसने पुलिस से की लेकिन किसी ने मदद नहीं की.

प्रह्लाद का आरोप है कि दरोगा शिवाकर मिश्रा ने इस मामले में एक लाख रुपये की मांग की थी. दरोगा ने कहा कि पैसा नहीं देने पर उस पर दोबारा से मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा. इसके बाद 50 हजार रुपये में सौदा तय हुआ. इसके बाद मैंने अपनी बहन से पैसे उधार लेकर इसकी सूचना एंटी करप्शन टीम को दी.

प्रह्लाद ने बताया कि आज मैंने 20 हजार की पहली किस्त दी तो एंटी करप्शन टीम ने शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव कुमार को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है.