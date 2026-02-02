ETV Bharat / state

बहराइच में 30 हजार रुपये अवैध वसूली करने वाला दारोगा और सिपाही सस्पेंड, जानें पूरा मामला

आईजी अमित पाठक ने बताया कि अवैध वसूली के मामले में उपनिरीक्षक अमरेश गिरी और हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र यादव को सस्पेंड किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 2, 2026 at 6:41 PM IST

बहराइच: आईजी देवी पाटन मंडल ने अवैध वसूली करने वाले दारोगा और सिपाही को निलंबित कर विभागीय जांच करने के आदेश दिए हैं. इस मामले में आईजी अमित पाठक ने कहा कि अवैध वसूली के प्रकरण में दारोगा और सिपाही पर कार्रवाई की गई है. भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

आईजी अमित पाठक ने बताया कि जनपद के मोतीपुर थाने में तैनात उपनिरीक्षक अमरेश गिरी और हेड कांस्टेबल शैलेन्द्र यादव ने एक पीड़ित को धमका कर उससे 30 हजार रुपये लिया थे. जांच में अवैध वसूली की पुष्टि हुई, जिसके बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गये हैं.

पीड़ित के खनन केस में फंसाने की धमकी दी: आईजी अमित पाठक ने बताया कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के बेगम पुरवा मटेही कला ग्राम के रहने वाले निजामुद्दीन पुत्र मुन्ना ने आईजी देवीपाटन मंडल की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 8467919487 पर शिकायत दर्ज कराई थी कि उप निरीक्षक और आरक्षी ने उससे 30000 रुपये अवैध रूप से लिये हैं. पीड़ित ने बताया कि वह 7 जनवरी 2026 को ठेला गाड़ी से अपने मकान में हुए गड्ढे को भरने के लिए डॉक्टर कुनियाघाट से मिट्टी भरकर वापस आ रहा था.

दोहरी जांच में दोनों पाए गये दोषी: रास्ते में उपनिरीक्षक अमरेश गिरी और कांस्टेबल शैलेंद्र यादव रोक कर उसे थाने ले जाने लगे. दोनों से उससे 30000 मांगे. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि रुपये न देने पर अवैध खनन के केस में जेल भेज देने की धमकी दोनों ने दी थी. उसको डरा धमका कर दारोगा और हेड कांस्टेबल ने उससे 30,000 रुपये ले लिए थे. इस मामले में आईजी देवीपाटन मंडल अमित पाठक ने गोपनीय जांच कराई.

कोई भी कर सकता है शिकायत: इसमें आरोप सही पाए गये. इसकी जांच क्षेत्राधिकारी मिहींपुरवा को भी सौंपी गई. उनकी जांच में भी दोनों दोषी पाए गये. इसके बाद उपनिरीक्षक और हेड कांस्टेबल को निलंबित करते हुए उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के भी आदेश दिए गए. आईजी अमित पाठक ने कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए यह कार्रवाई की गई है. कार्यालय से जारी हुए इस नंबर पर कोई भी फोन करके शिकायत कर सकता है.

