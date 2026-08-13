ETV Bharat / state

एटा में दरोगा और सिपाही को उम्रकैद की सजा; 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, जानिये क्या है पूरा मामला?

पुलिस गिरफ्त में दोषी ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जैथरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में हिरासत में हुई एक व्यक्ति (40) की मौत के मामले में 21 साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे की अदालत ने सिपाही और दरोगा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि अदालत में गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. मृतक के बेटे सुनील कुमार ने कहा कि 26 अगस्त 2005 को पुलिस उनके पिता को पकड़कर थाने ले गई थी. अगले दिन उनकी मौत हो गई. 28 अगस्त को परिवार को पता चला कि पिता का शव गायब कर दिया गया है. उनके मुताबिक, परिवार को न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और इसके लिए खेती तक बेचनी पड़ी. 21 साल बाद अदालत के फैसले से परिवार को राहत मिली है.

मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने बताया कि घटना के समय उनके बच्चे छोटे थे. पति की मौत के बाद परिवार ने बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया. वर्षों से उन्हें न्याय मिलने का इंतजार था. अदालत के फैसले के बाद परिवार को संतोष है कि आखिरकार दोषियों को सजा मिली.