एटा में दरोगा और सिपाही को उम्रकैद की सजा; 21 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, जानिये क्या है पूरा मामला?
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 8:15 PM IST
एटा : जैथरा थाना क्षेत्र में वर्ष 2005 में हिरासत में हुई एक व्यक्ति (40) की मौत के मामले में 21 साल बाद अदालत ने अहम फैसला सुनाया है. सत्र न्यायाधीश राकेश धर दुबे की अदालत ने सिपाही और दरोगा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोनों दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता रेशपाल सिंह राठौर ने बताया कि अदालत में गवाहों और दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रभावी ढंग से पेश किया गया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
मृतक के बेटे सुनील कुमार ने कहा कि 26 अगस्त 2005 को पुलिस उनके पिता को पकड़कर थाने ले गई थी. अगले दिन उनकी मौत हो गई. 28 अगस्त को परिवार को पता चला कि पिता का शव गायब कर दिया गया है. उनके मुताबिक, परिवार को न्याय के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और इसके लिए खेती तक बेचनी पड़ी. 21 साल बाद अदालत के फैसले से परिवार को राहत मिली है.
मृतक की पत्नी गुड्डी देवी ने बताया कि घटना के समय उनके बच्चे छोटे थे. पति की मौत के बाद परिवार ने बेहद कठिन परिस्थितियों में जीवन बिताया. वर्षों से उन्हें न्याय मिलने का इंतजार था. अदालत के फैसले के बाद परिवार को संतोष है कि आखिरकार दोषियों को सजा मिली.
वर्ष 2005 में दो पक्षों में हुआ था विवाद : मामला जैथरा थाना क्षेत्र के गांव बहगों का है. परिजनों के मुताबिक, वर्ष 2005 में प्रधानी के चुनाव के बाद गांव में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था. दोनों पक्षों की ओर से थाने में शिकायतें दी गई थीं. आरोप है कि तत्कालीन सिपाही महावीर सिंह और दरोगा गजराज सिंह मोहरपाल उर्फ पप्पू को पूछताछ के लिए थाने लेकर आए थे.
परिजनों का आरोप था कि थाने में मोहरपाल के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. परिवार के लोग जब उसकी जानकारी लेने थाने पहुंचे तो उन्हें वहां से भगा दिया गया. आरोप था कि पुलिस हिरासत में मारपीट के दौरान ही मोहरपाल की मौत हो गई. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने शव को वाहन में रखकर काली नदी में फेंक दिया.
घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और थाने पर हंगामा हुआ. बाद में मोहरपाल का शव बरामद किया गया. मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी समेत पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या, मारपीट और साक्ष्य मिटाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया. बाद में मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई.
जांच पूरी होने के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया. करीब दो दशक तक चली सुनवाई के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी और चालक की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद महावीर सिंह और गजराज सिंह के खिलाफ सुनवाई जारी रही.
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