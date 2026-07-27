बरेली में दरोगा और सिपाही ने गिराई दीवार, विवाद की सूचना पर पहुंचे थे, अब एक्शन में विभाग
बिना किसी आदेश के पुलिसकर्मियों ने खुद दीवार को गिरा दिया. वीडियो वायरल होने पर पुलिस विभाग ने सख्ती दिखाई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 4:34 PM IST
बरेली : फरीदपुर थाना क्षेत्र में कानून के रखवालों द्वारा खुद ही कानून हाथ में लेने का मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक दरोगा और पुलिसकर्मी विवादित दीवार को पैर मारकर गिराते दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. मामले की जांच क्षेत्राधिकारी फरीदपुर संदीप सिंह को सौंपी गई, जिसमें पुलिसकर्मियों की कार्रवाई को प्रथम दृष्टया गलत पाया गया.
सीओ संदीप सिंह ने बताया कि ग्राम कैरुआ निवासी रजनीश और उनके सगे भाई आरेंद्र के बीच करीब सात बीघा कृषि भूमि के बंटवारे और उस पर निर्माण कार्य को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है. 24 जुलाई को डायल-112 की सूचना पर दोनों पक्षों को थाने लाकर शांति भंग की आशंका में 170 BNSS के तहत कार्रवाई की गई थी. इसके बाद 26 जुलाई को दोनों पक्ष फिर आमने-सामने आ गए और दोबारा पुलिस को बुलाना पड़ा.
जांच में सामने आया कि मौके पर पहुंचे उपनिरीक्षक प्रवेंद्र कुमार और आरक्षी श्रीकांत ने किसी न्यायालय, सक्षम प्राधिकारी या विधिक आदेश के बिना ही विवादित दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. सीओ ने स्पष्ट किया कि पुलिसकर्मियों द्वारा की गई यह कार्रवाई नियमों के अनुरूप नहीं थी.
मामले का संज्ञान लेते हुए दोनों कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुती कर दी गई है. जांच पूरी होने के बाद उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी.
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