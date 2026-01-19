25 हजार घूस लेते दारोगा और कंप्यूटर रंगे हाथों गिरफ्तार, शिकायतकर्ता को कर रहे थे ब्लैकमेल
बाराबंकी के बदोसराय थाने में तैनात दरोगा और आउटसोर्स कंप्यूटर के खिलाफ केस दर्ज
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 19, 2026 at 7:59 PM IST
बाराबंकीः प्रदेश में रिश्वतखोरों पर लगातार कार्रवाई होने के बाद रिश्वत लेने का सिलसिला जारी है. राजस्व और पुलिस विभाग में आए दिन रिश्वत लेने के मामले सामने आते रहते हैं. अब एंटीकरप्शन की अयोध्या यूनिट की टीम ने सोमवार को एक दरोगा को 25 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. रिश्वत के लेन देन में मध्यस्थता करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया है.
दरअसल, बदोसराय थाना क्षेत्र के खलसापुर निवासी सूरज के खिलाफ मुकदमा दर्ज था. शिकायतकर्ता ने बताया कि थाने में तैनात दरोगा सुरेश ने सूरज से 50 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी. दरोगा कह रहे थे कि 50 हजार रुपये नहीं दोगे तो बाकी के अज्ञात लोगों के नाम भी प्रकाश में ला दूंगा. इसी से घबराकर शिकायतकर्ता ने सूरज ने 25 हजार रुपये देने की बात कही थी और बाकी के 25 हजार रुपये बाद में देने को कहा था. इसी बीच एंटीकरप्शन से शिकायत कर दी.
इसके बाद एंटी करप्शन की टीम योजना के मुताबिक सोमवार को शिकायतकर्ता ने दरोगा सुरेश को 25 हजार रुपये देने को कहा था. सोमवार को सफदरगंज थाना क्षेत्र के पल्हरी ओवरब्रिज के पास विवाह वाटिका के पास स्थित एक चाय की दुकान पर शिकायतकर्ता ने दरोगा सुरेश के एक मध्यस्थ अशफ़ाक़ के जरिये सुरेश को 25 हजार रुपये दिए. आसपास घूम रही एंटी करप्शन की टीम ने दरोगा सुरेश और अशफाक को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. अशफाक अहमद आउटसोर्सिंग पर कम्प्यूटर ऑपरेटर है और सुरेश के तमाम कामों का साथी है. एंटीकरप्शन टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर संजय सिंह ने बताया कि दरोगा सुरेश और कम्प्यूटर ऑपरेटर अशफाक को गिरफ्तार किया गया है. दोनों के विरुद्ध सफदरगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.