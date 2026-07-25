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चार साल से अंधेरे में महुआ कला का आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 1500 आबादी का सहारा खुद बेसहारा

बेहाल उप स्वास्थ्य केंद्र में पड़ोस से पानी लाकर चला रहे काम. एक सीएचओ और एएनएम के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं.

Ayushman Arogya Mandir of Mahua Kala
महुआ कला का आयुष्मान आरोग्य मंदिर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 25, 2026 at 7:20 PM IST

4 Min Read
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अलवर: राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत करने के दावे खूब कर रही है, लेकिन अलवर शहर से करीब 10 किमी दूर मालाखेड़ा ब्लॉक के महुआ कला गांव का आयुष्मान आरोग्य मंदिर (उप स्वास्थ्य केंद्र) इनकी असलियत बयां करता दिख रहा है. करीब 1500 की आबादी को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला यह आयुष्मान आरोग्य मंदिर बीते चार वर्षों से बिना बिजली के है. इतना ही नहीं, उप स्वास्थ्य केंद्र पर पेयजल व्यवस्था नहीं होने से पड़ोस के घरों से पानी लाकर काम चलाना पड़ रहा है. हालत यह है कि बिना बिजली के मरीजों के इलाज से लेकर अन्य स्वास्थ्य सेवाएं अंधेरे और गर्मी में संचालित करनी पड़ रही हैं. भवन की जर्जर स्थिति मरीजों और स्वास्थ्यकर्मियों दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है.

महुआ कला उप स्वास्थ्य केंद्र के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) डॉ. चिम्मन मीणा ने बताया कि वर्ष 2022 में उनके यहां पदभार ग्रहण करने के समय से ही केंद्र पर बिजली सुविधा नहीं है. बिजली का बिल जमा नहीं होने से पूर्व में यहां का विद्युत कनेक्शन काट दिया था. इसके बाद से अब तक बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी है. विभाग की ओर से बिजली निगम से संपर्क कर फाइल लगाने की प्रक्रिया शुरू की है. अब तकनीकी समस्या दूर होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है.

चिम्मन मीणा, सीएचओ, उप स्वास्थ्य केंद्र, महुआ कला, अलवर. (ETV Bharat Alwar)

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गर्मी में बिना बिजली करना पड़ रहा उपचार: आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रतिदिन सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक संचालित होता है. इस दौरान प्रतिदिन 10 से 15 मरीज आते हैं. स्वास्थ्यकर्मी बिना बिजली के केंद्र पर मरीजों का उपचार करने को मजबूर हैं. भीषण गर्मी के दौरान पंखे और अन्य आवश्यक उपकरण नहीं चल पाने से मरीजों और स्टाफ को परेशानी होती है. गंभीर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद मालाखेड़ा रेफर करना पड़ता है.

सीमित स्टाफ के भरोसे चल रहा केंद्र: यह उप स्वास्थ्य केंद्र एक सीएचओ और एक एएनएम के भरोसे है. आशा सहयोगिनी का एक पद लंबे समय से रिक्त है. इसके बावजूद यहां सामान्य ओपीडी, गर्भवती महिलाओं की जांच (एएनसी), आयुष्मान कार्ड, आभा आईडी बनाने सहित अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से दी जा रही है. केंद्र पर 121 प्रकार की आवश्यक दवा भी उपलब्ध हैं.

Cement falling from the ceiling
छत से गिर रही सीमेंट (ETV Bharat Alwar)

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जर्जर भवन बना खतरा: स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन स्वयं अपने इलाज की बाट जोह रहा है. भवन की दीवारों में कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं. छत का प्लास्टर झड़ने लगा है. कुछ समय पहले एक कमरे की छत से प्लास्टर गिरने की घटना के बाद उसे पूरी तरह बंद कर दिया गया. बाहरी हिस्से की छत भी कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है. इससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है.

पड़ोसियों की मदद से मिल रहा पानी: उप स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी की स्थायी व्यवस्था नहीं होने के कारण मरीजों और स्टाफ के लिए पेयजल की समस्या रहती है. केन्द्र परिसर में पानी की टंकी बनी है, लेकिन उसमें नियमित जलापूर्ति नहीं होती. ऐसे में स्वास्थ्यकर्मी आसपास के घरों से पानी लाकर मरीजों की जरूरतें पूरी कर रहे हैं. स्थानीय लोगों के सहयोग से फिलहाल व्यवस्था चल रही है.

CHO Meena at the Sub-Health Centre
उप स्वास्थ्य केंद्र में सीएचओ मीणा (ETV Bharat Alwar)

उच्चाधिकारियों को भेजी जा चुकी जानकारी: सीएचओ डॉ. चिम्मन मीणा ने कहा कि बिजली, भवन की मरम्मत और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं की जानकारी कई बार विभागीय अधिकारियों को दी जा चुकी है. विभाग स्तर पर बिजली कनेक्शन बहाल कराने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब तक बिजली कनेक्शन बहाल नहीं हो पाया है. सीमित संसाधनों के बावजूद उप स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास किया जा रहा है.

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