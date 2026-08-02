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ब्रजेश प्रजापति ने सब ऑडिटर एग्जाम में हासिल किया सेकेंड रैंक, बलरामपुर जिले का नाम किया रोशन

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के द्वारा आयोजित सब ऑडिटर के एग्जाम में ब्रजेश प्रजापति ने पूरे प्रदेश में सेकेंड रैंक हासिल किया है. ब्रजेश प्रजापति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है. परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के बावजूद घर में रहकर पढाई करते हुए यह उपलब्धि ब्रजेश ने हासिल की है.

ऑडिटर एग्जाम में हासिल किया सेकेंड रैंक

बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत भंवरमाल गांव के रहने वाले ब्रजेश प्रजापति ने छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित सहकारिता विभाग में सब ऑडिटर भर्ती के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा में 89 नंबर के साथ पूरे प्रदेश में सेकेंड रैंक हासिल किया है. ब्रजेश ने अपने गांव के डीएवी स्कूल से बारहवीं तक की पढाई पूरी करने के बाद रामानुजगंज के शासकीय लरंगसाय कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया और फिर सेल्फ स्टडी करते हुए भंवरमाल गांव में ही रहकर तैयारी करते हुए यह एग्जाम निकाला है और बड़ी सफलता प्राप्त किया है.