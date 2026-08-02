ब्रजेश प्रजापति ने सब ऑडिटर एग्जाम में हासिल किया सेकेंड रैंक, बलरामपुर जिले का नाम किया रोशन
बिना किसी कोचिंग के ब्रजेश ने ये सफलता हासिल की. अपनी सफलता का श्रेय वो इन लोगों को दे रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 2, 2026 at 10:47 AM IST
बलरामपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के द्वारा आयोजित सब ऑडिटर के एग्जाम में ब्रजेश प्रजापति ने पूरे प्रदेश में सेकेंड रैंक हासिल किया है. ब्रजेश प्रजापति ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को दिया है. परिवार की आर्थिक स्थिति काफी कमजोर होने के बावजूद घर में रहकर पढाई करते हुए यह उपलब्धि ब्रजेश ने हासिल की है.
ऑडिटर एग्जाम में हासिल किया सेकेंड रैंक
बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत भंवरमाल गांव के रहने वाले ब्रजेश प्रजापति ने छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा आयोजित सहकारिता विभाग में सब ऑडिटर भर्ती के लिए आयोजित राज्य स्तरीय परीक्षा में 89 नंबर के साथ पूरे प्रदेश में सेकेंड रैंक हासिल किया है. ब्रजेश ने अपने गांव के डीएवी स्कूल से बारहवीं तक की पढाई पूरी करने के बाद रामानुजगंज के शासकीय लरंगसाय कॉलेज से बीकॉम में ग्रेजुएशन किया और फिर सेल्फ स्टडी करते हुए भंवरमाल गांव में ही रहकर तैयारी करते हुए यह एग्जाम निकाला है और बड़ी सफलता प्राप्त किया है.
माता-पिता हैं सपोर्टिव, नोटिफिकेशन के अनुसार करेंगे ज्वाइन
भंवरमाल गांव में रहकर पढाई करते हुए सब ऑडिटर परीक्षा में सफलता पाकर छत्तीसगढ़ में सेकेंड रैंक हासिल करने वाले ब्रजेश प्रजापति ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा कि सहकारिता विभाग के अंतर्गत आयोजित सब ऑडिटर एग्जाम पांच जुलाई को हुआ था इसका रिजल्ट 30 जुलाई को जारी हुआ है जिसमें पूरे प्रदेश में मेरा दुसरा रैंक आया है.
मैंने सेल्फ स्टडी ज्यादा किया और सभी बुक्स भी पढे साथ ही ऑनलाइन कोचिंग लिया था लेकिन मैं कहीं बाहर पढ़ाई करने नहीं गया और यह एग्जाम निकाला है. मेरे माता पिता बहुत सपोर्टिव हैं अब आगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी अनुसार ज्वाइन करना है: ब्रजेश प्रजापति, सफल छात्र
पिता किसान और माता हैं गृहणी
छत्तीसगढ़ व्यापम के द्वारा सहकारिता विभाग के तहत आयोजित सब ऑडिटर परीक्षा में चयनित होकर सफलता हासिल करने वाले ब्रजेश के पिता, रामअवतार किसान हैं और खेती बाड़ी कर अपने परिवार की आजीविका चलाते हैं. जबकि ब्रजेश की मां गृहणी हैं.
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