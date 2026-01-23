भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी, 5 फरवरी तक पूरा होगा DPR का टेंडर
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की बहुप्रतीक्षित भुभु जोत टनल को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. जिला कुल्लू की घाटी से मंडी और कांगड़ा को आपस में जोड़ने वाली भुभु जोत टनल को आखिरकार भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अब एनएचएआई को भी इस बारे पत्र जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भी इस बारे जानकारी दे दी गई है.
कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हर बार केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भुभु जोत टनल का मामला प्रमुखता से रखा था और आज मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस टनल को रक्षा मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. अब पांच फरवरी तक का समय तय किया गया है और 5 फरवरी तक भुभु जोत टनल की डीपीआर बनाने के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे'.
विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस टनल के बनने से जहां मंडी जिला के जोगिंदर नगर और कांगड़ा जिला की दूरी कम होगी तो वही दोनों और के कई ग्रामीण इलाकों में भी विकास की बयार बहेगी. इसके अलावा भी सेना के लिए भी भुभु जोत टनल होकर लेह लद्दाख तथा कारगिल पहुंचना काफी आसान होगा.
उन्होंने बताया कि बरसात के समय मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग काफी संवेदनशील होता है. ऐसे में टनल बनने से 12 महीने वाहनों की आवाजाही आसान होगी और लोगों का मंडी से कुल्लू आना-जाना भी काफी आरामदायक होगा. अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बारे में जल्द से जल्द अन्य कार्यों को पूरा कर रही है. ताकि डीपीआर पूरी तरह से तैयार कर अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी जा सके.
