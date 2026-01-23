ETV Bharat / state

भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी, 5 फरवरी तक पूरा होगा DPR का टेंडर

आखिरकार हिमाचल प्रदेश में भुभु जोत टनल को भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई.

भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी
भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 23, 2026 at 2:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश की बहुप्रतीक्षित भुभु जोत टनल को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. जिला कुल्लू की घाटी से मंडी और कांगड़ा को आपस में जोड़ने वाली भुभु जोत टनल को आखिरकार भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है. ऐसे में अब एनएचएआई को भी इस बारे पत्र जारी किया गया है और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भी इस बारे जानकारी दे दी गई है.

कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा, 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने हर बार केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष भुभु जोत टनल का मामला प्रमुखता से रखा था और आज मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस टनल को रक्षा मंत्रालय ने भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. अब पांच फरवरी तक का समय तय किया गया है और 5 फरवरी तक भुभु जोत टनल की डीपीआर बनाने के लिए टेंडर भी जारी किए जाएंगे'.

भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी
भुभु जोत टनल को रक्षा मंत्रालय से मिली सैद्धांतिक मंजूरी (Letter)

विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस टनल के बनने से जहां मंडी जिला के जोगिंदर नगर और कांगड़ा जिला की दूरी कम होगी तो वही दोनों और के कई ग्रामीण इलाकों में भी विकास की बयार बहेगी. इसके अलावा भी सेना के लिए भी भुभु जोत टनल होकर लेह लद्दाख तथा कारगिल पहुंचना काफी आसान होगा.

उन्होंने बताया कि बरसात के समय मंडी से कुल्लू सड़क मार्ग काफी संवेदनशील होता है. ऐसे में टनल बनने से 12 महीने वाहनों की आवाजाही आसान होगी और लोगों का मंडी से कुल्लू आना-जाना भी काफी आरामदायक होगा. अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस बारे में जल्द से जल्द अन्य कार्यों को पूरा कर रही है. ताकि डीपीआर पूरी तरह से तैयार कर अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को भेजी जा सके.

ये भी पढ़ें: भुभु जोत टनल निर्माण की जगी उम्मीद, CM सुक्खू ने जल्द DPR तैयार करने के दिए निर्देश

TAGGED:

KULLU TUNNEL
DEFENCE MINISTRY
MANDI KANGRA CONNECTING TUNNEL
SUNDER THAKUR ON BHUBHU JOT TUNNEL
BHUBHU JOT TUNNEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.