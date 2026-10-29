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सुहागिनों के श्रृंगार का बदला अंदाज़; फिरोजाबाद के बाज़ारों में लाल चूड़ियों से ज़्यादा 'मैचिंग कलर्स' और डिज़ाइनर कंगनों की धूम

करवाचौथ पर बदल रहा सुहागिनों के श्रृंगार का अंदाज, लाल चूड़ियों की जगह साड़ी से मैचिंग रंगों की बढ़ी मांग ( Photo Credit; ETV Bharat )

फिरोजाबाद: करवाचौथ आते ही सुहागिनों के श्रृंगार की तैयारियां तेज हो जाती हैं. आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. महिलाएं अपनी साड़ी, लहंगे, आभूषण और मेकअप के साथ चूड़ियों के रंगों का भी विशेष ध्यान रखती हैं. पति की लंबी उम्र की कामना सुहाग और सौभाग्य से जुड़े करवाचौथ के पर्व पर चूड़ियों का विशेष महत्व है. पहले जहां लाल रंग की चूड़ियों को इस पर्व के पारंपरिक श्रृंगार का प्रमुख हिस्सा माना जाता था, वहीं अब फैशन के अनुसार रंगों का चुनाव किया जा रहा है. महिलाएं अपनी ड्रेस के रंग के हिसाब से चूड़ियां खरीद रही हैं, ताकि उनका पूरा श्रृंगार एक-दूसरे से मेल खाता नजर आए.

फिरोजाबाद की चूड़ियां (Video Credit; ETV Bharat) भारतीय परंपरा में लाल, मरून रंग की चूड़ियों को सुहागिनों के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है. हालांकि, बदलते फैशन के दौर में अब महिलाओं के श्रृंगार का अंदाज़ भी बदल रहा है. करवाचौथ पर लाल चूड़ियों को प्राथमिकता देने वाली महिलाएं अब अपनी साड़ी, लहंगे और अन्य परिधानों के रंग से मेल खाती चूड़ियां और डिजाइनर कंगन पसंद कर रही हैं. चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद के बाजारों में भी पारंपरिक रंगों के साथ-साथ अलग-अलग रंगों और आधुनिक डिजाइनों की चूड़ियों की मांग देखने को मिल रही है.

इस बदलाव के बीच लाल और मरून रंग की पारंपरिक चूड़ियों का महत्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ये रंग आज भी सुहाग और शुभता के प्रतीक के रूप में पसंद किए जाते हैं. फर्क इतना है कि अब पारंपरिक चूड़ियों के साथ आधुनिक डिजाइन और रंगों को भी जगह मिल रही है. करवाचौथ पर चूड़ियों का महत्व. (Photo Credit; ETV Bharat) फिरोजाबाद की चूड़ियां देशभर में फेमस: उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद देश में कांच की चूड़ियों के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. इसे चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है. यहां बनने वाली रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों के बाजारों तक पहुंचती हैं. चूड़ी निर्माण से जुड़े कारीगरों की मेहनत, पारंपरिक तकनीक और डिजाइन की विविधता ने फिरोजाबाद को अलग पहचान दिलाई है. यहां चूड़ी उद्योग केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है. चूड़ियां बनाने से लेकर उनकी कटाई, जोड़ाई, रंगाई, सजावट और पैकेजिंग तक अलग-अलग चरणों में काम होता है. इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कारीगरों और श्रमिकों की भूमिका रहती है.

त्योहारों और शादी-विवाह के अवसरों पर चूड़ियों की मांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है. ऐसे बनतीं चूड़ियां (Photo Credit; ETV Bharat) डिजाइनर कंगनों की बढ़ी डिमांड: चूड़ियां भारतीय महिलाओं के श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा रही हैं. इनका संबंध केवल सुंदरता से ही नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा है. समय के साथ महिलाओं की पसंद में बदलाव आया है. अब पारंपरिक कांच की चूड़ियों के साथ गोल्डन फिनिश वाले ब्रेसलेट, फ्लोरल डिजाइन की चूड़ियां, स्टोन वर्क वाले कंगन और आकर्षक डिजाइनर सेट भी पसंद किए जा रहे हैं. महिलाएं अपने परिधानों के रंग, डिजाइन और अवसर के अनुसार चूड़ियों का चयन कर रही हैं. आधुनिक फैशन ने चूड़ियों को पारंपरिक श्रृंगार से आगे बढ़ाकर स्टाइल स्टेटमेंट का रूप भी दिया है. यही वजह है कि बाजार में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन एक साथ दिखाई देते हैं. करवाचौथ जैसे पारंपरिक त्योहार पर भी महिलाएं अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार श्रृंगार के नए प्रयोग कर रही हैं. कांच की कंगन चूड़ियां (Photo Credit; ETV Bharat) करवाचौथ पर चूड़ियों का विशेष महत्व: करवाचौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. पूजा-पाठ के साथ-साथ इस पर्व पर 16 श्रृंगार की भी विशेष महत्ता मानी जाती है. इसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता और अन्य पारंपरिक आभूषण शामिल हैं. लाल रंग को प्रेम, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना जाता है. मरून और हरे रंग की चूड़ियां भी पारंपरिक श्रृंगार में विशेष स्थान रखती हैं. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में चूड़ियां पहनने की परंपराएं अलग हो सकती हैं. बदलते समय के साथ अब महिलाएं पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक पसंद के बीच संतुलन बनाती नजर आती हैं. कुछ महिलाएं पूजा के लिए पारंपरिक लाल या मैरून चूड़ियां पहनती हैं, जबकि अपने परिधान के अनुरूप अन्य रंगों की चूड़ियां भी श्रृंगार में शामिल करती हैं. ऐसे बनती कांच की चूड़ियां (Photo Credit; ETV Bharat) ऐसे तैयार होती कांच की चूड़ियां: फिरोजाबाद की चूड़ियों की खूबसूरती के पीछे कारीगरों की मेहनत और निर्माण की जटिल प्रक्रिया होती है. कांच की चूड़ियां तैयार करने के लिए सिलिका यानी रेत, सोडा और अन्य उपयुक्त कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. निर्धारित अनुपात में तैयार मिश्रण को उच्च तापमान वाली भट्टी में पिघलाकर कांच बनाया जाता है. इसके बाद पिघले हुए कांच को विशेष तकनीक से खींचकर लंबी नली या कुंडली का आकार दिया जाता है. ठंडा होने के बाद इसे निश्चित आकार में काटा जाता है. चूड़ी के खुले सिरों को गर्म करके जोड़ा जाता है, जिससे उसे गोल आकार मिलता है. फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियां (Photo Credit; ETV Bharat)