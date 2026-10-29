सुहागिनों के श्रृंगार का बदला अंदाज़; फिरोजाबाद के बाज़ारों में लाल चूड़ियों से ज़्यादा 'मैचिंग कलर्स' और डिज़ाइनर कंगनों की धूम
पढ़िए फिरोजाबाद से अरविंद शर्मा की खास रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 10:47 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 11:17 AM IST
फिरोजाबाद: करवाचौथ आते ही सुहागिनों के श्रृंगार की तैयारियां तेज हो जाती हैं. आज करवा चौथ का पर्व मनाया जा रहा है. महिलाएं अपनी साड़ी, लहंगे, आभूषण और मेकअप के साथ चूड़ियों के रंगों का भी विशेष ध्यान रखती हैं. पति की लंबी उम्र की कामना सुहाग और सौभाग्य से जुड़े करवाचौथ के पर्व पर चूड़ियों का विशेष महत्व है. पहले जहां लाल रंग की चूड़ियों को इस पर्व के पारंपरिक श्रृंगार का प्रमुख हिस्सा माना जाता था, वहीं अब फैशन के अनुसार रंगों का चुनाव किया जा रहा है. महिलाएं अपनी ड्रेस के रंग के हिसाब से चूड़ियां खरीद रही हैं, ताकि उनका पूरा श्रृंगार एक-दूसरे से मेल खाता नजर आए.
भारतीय परंपरा में लाल, मरून रंग की चूड़ियों को सुहागिनों के श्रृंगार का अहम हिस्सा माना जाता है. हालांकि, बदलते फैशन के दौर में अब महिलाओं के श्रृंगार का अंदाज़ भी बदल रहा है. करवाचौथ पर लाल चूड़ियों को प्राथमिकता देने वाली महिलाएं अब अपनी साड़ी, लहंगे और अन्य परिधानों के रंग से मेल खाती चूड़ियां और डिजाइनर कंगन पसंद कर रही हैं. चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद के बाजारों में भी पारंपरिक रंगों के साथ-साथ अलग-अलग रंगों और आधुनिक डिजाइनों की चूड़ियों की मांग देखने को मिल रही है.
इस बदलाव के बीच लाल और मरून रंग की पारंपरिक चूड़ियों का महत्व पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. ये रंग आज भी सुहाग और शुभता के प्रतीक के रूप में पसंद किए जाते हैं. फर्क इतना है कि अब पारंपरिक चूड़ियों के साथ आधुनिक डिजाइन और रंगों को भी जगह मिल रही है.
फिरोजाबाद की चूड़ियां देशभर में फेमस: उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद देश में कांच की चूड़ियों के प्रमुख उत्पादन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है. इसे चूड़ियों का शहर भी कहा जाता है. यहां बनने वाली रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियां देश के विभिन्न हिस्सों के बाजारों तक पहुंचती हैं. चूड़ी निर्माण से जुड़े कारीगरों की मेहनत, पारंपरिक तकनीक और डिजाइन की विविधता ने फिरोजाबाद को अलग पहचान दिलाई है.
यहां चूड़ी उद्योग केवल व्यापार का माध्यम नहीं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका से भी जुड़ा हुआ है. चूड़ियां बनाने से लेकर उनकी कटाई, जोड़ाई, रंगाई, सजावट और पैकेजिंग तक अलग-अलग चरणों में काम होता है. इस पूरी प्रक्रिया में बड़ी संख्या में कारीगरों और श्रमिकों की भूमिका रहती है.
त्योहारों और शादी-विवाह के अवसरों पर चूड़ियों की मांग विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है.
डिजाइनर कंगनों की बढ़ी डिमांड: चूड़ियां भारतीय महिलाओं के श्रृंगार का अभिन्न हिस्सा रही हैं. इनका संबंध केवल सुंदरता से ही नहीं, बल्कि सामाजिक मान्यताओं, धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत से भी जुड़ा है. समय के साथ महिलाओं की पसंद में बदलाव आया है. अब पारंपरिक कांच की चूड़ियों के साथ गोल्डन फिनिश वाले ब्रेसलेट, फ्लोरल डिजाइन की चूड़ियां, स्टोन वर्क वाले कंगन और आकर्षक डिजाइनर सेट भी पसंद किए जा रहे हैं. महिलाएं अपने परिधानों के रंग, डिजाइन और अवसर के अनुसार चूड़ियों का चयन कर रही हैं. आधुनिक फैशन ने चूड़ियों को पारंपरिक श्रृंगार से आगे बढ़ाकर स्टाइल स्टेटमेंट का रूप भी दिया है. यही वजह है कि बाजार में पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन एक साथ दिखाई देते हैं. करवाचौथ जैसे पारंपरिक त्योहार पर भी महिलाएं अपनी पसंद और सुविधा के अनुसार श्रृंगार के नए प्रयोग कर रही हैं.
करवाचौथ पर चूड़ियों का विशेष महत्व: करवाचौथ के दिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं. पूजा-पाठ के साथ-साथ इस पर्व पर 16 श्रृंगार की भी विशेष महत्ता मानी जाती है. इसमें चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, आलता और अन्य पारंपरिक आभूषण शामिल हैं. लाल रंग को प्रेम, ऊर्जा और शुभता का प्रतीक माना जाता है. मरून और हरे रंग की चूड़ियां भी पारंपरिक श्रृंगार में विशेष स्थान रखती हैं. हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में चूड़ियां पहनने की परंपराएं अलग हो सकती हैं. बदलते समय के साथ अब महिलाएं पारंपरिक मान्यताओं और आधुनिक पसंद के बीच संतुलन बनाती नजर आती हैं. कुछ महिलाएं पूजा के लिए पारंपरिक लाल या मैरून चूड़ियां पहनती हैं, जबकि अपने परिधान के अनुरूप अन्य रंगों की चूड़ियां भी श्रृंगार में शामिल करती हैं.
ऐसे तैयार होती कांच की चूड़ियां: फिरोजाबाद की चूड़ियों की खूबसूरती के पीछे कारीगरों की मेहनत और निर्माण की जटिल प्रक्रिया होती है. कांच की चूड़ियां तैयार करने के लिए सिलिका यानी रेत, सोडा और अन्य उपयुक्त कच्चे पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है. निर्धारित अनुपात में तैयार मिश्रण को उच्च तापमान वाली भट्टी में पिघलाकर कांच बनाया जाता है. इसके बाद पिघले हुए कांच को विशेष तकनीक से खींचकर लंबी नली या कुंडली का आकार दिया जाता है. ठंडा होने के बाद इसे निश्चित आकार में काटा जाता है. चूड़ी के खुले सिरों को गर्म करके जोड़ा जाता है, जिससे उसे गोल आकार मिलता है.
इसके बाद चूड़ियों की फिनिशिंग, रंगाई और सजावट की जाती है. जरूरत के अनुसार उन पर गोटा, चमकदार स्टोन और अन्य सजावटी सामग्री लगाई जाती है. डिजाइन के अनुरूप अलग-अलग प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद चूड़ियां बाजार में बिक्री के लिए तैयार होती हैं.
कांच की चूड़ियों में छिपी सांस्कृतिक विरासत: कांच की चूड़ियां देखने में जितनी आकर्षक होती हैं, उतनी ही नाजुक भी होती हैं. हल्के झटके या आपस में टकराने से इनके टूटने का खतरा रहता है. इसके बावजूद त्योहारों, शादी-विवाह और दूसरे मांगलिक अवसरों पर इनकी लोकप्रियता बनी हुई है. चूड़ियों का महत्व केवल फैशन तक सीमित नहीं है. इनके साथ महिलाओं की भावनाएं, पारिवारिक परंपराएं और सांस्कृतिक स्मृतियां भी जुड़ी होती हैं. यही वजह है कि बदलते फैशन के बावजूद पारंपरिक चूड़ियों की पहचान कायम है.
बदलते दौर में परंपरा और आधुनिकता का मेल: करवाचौथ पर लाल चूड़ियों की जगह मैचिंग रंगों की पसंद बढ़ रही. परंपराओं के पूरी तरह समाप्त होने के बजाय श्रृंगार के बदलते स्वरूप के रूप में भी देखा जा सकता है. महिलाएं अपनी सांस्कृतिक मान्यताओं को महत्व देते हुए, फैशन और व्यक्तिगत पसंद को भी जगह दे रही हैं. लाल, मरून रंग की पारंपरिक चूड़ियों के साथ आधुनिक डिजाइन और रंगों का मेल इस बदलाव को दर्शाता है.
चूड़ी दुकानदार सतीश गुप्ता, शशांक कुमार गुप्ता और संजीव जैन बताते हैं कि करवाचौथ को देखते हुए चूड़ियों की बिक्री तो बढ़ी है लेकिन, पहले लाल रंग की चूड़ियां ज्यादा बिकती थीं लेकिन इस बार ऐसा नहीं है. महिलाओं को मैचिंग कलर ज्यादा पसंद आ रहे हैं, खासकर पानी वाले. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि लाल रंग की चूड़ियां नहीं बिक रहीं, लाल चूड़ियां बिक तो रहीं हैं लेकिन मैचिंग कलर ज्यादा बिक रहे हैं. महिला खरीददार सपना का कहना है कि वह भी मैचिंग कलर्स वाली चूड़ियां खरीदने के लिए आयीं हैं हालांकि, पूजा की वजह से वह लाल चूड़ियां भी खरीदेंगी.
देश-विदेश में डिमांड: यूपी के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड, महाराष्ट्र से लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों तक यहां की चूड़ियां पसंद की जाती हैं. इसके अलावा देश से बाहर भी इनकी सप्लाई होती है. नेपाल में हरितालिका तीज पर चूड़ियां खूब बिकतीं हैं.
लगभग 100 साल पुराना चूड़ियों का इतिहास: जानकारों की मानें तो फिरोजाबाद में चूड़ी का इतिहास करीब 100 साल पुराना है. फिरोजाबाद के रुस्तम उस्ताद को चूड़ियों का जनक कहा जाता है. फिलहाल, फिरोजाबाद में चूड़ियों के लगभग 96 कारखाने हैं. यहां लगभग एक हजार करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है. इस कारोबार से शहर और आसपास के गांव में रहने वाले ढाई से तीन लाख लोग जुड़े हैं.
महिलाएं भी करती वर्क फ्रॉम होम: महिलाएं भी घर पर काम करके 300-400 रुपए प्रतिदिन कमा लेतीं हैं. वैसे तो चूड़ियां पूरे साल बिकती हैं लेकिन शादी विवाह के सीजन और करवाचौथ, दीपावली, हरियाली तीज, छठ पूजा, नेपाल में मनायी जाने वाली हरतालिका तीज पर इसकी बम्पर बिक्री होती है. पूरे साल में चूड़ियों की जो बिक्री होती है, इन त्योहारों पर साल भर की बिक्री की अकेले 50 फीसदी तक हो जाती है.
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