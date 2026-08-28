पूर्णिमा को आकाश में 'स्टर्जन मून' का नजारा; चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जानें भारत में दिखेगा या नहीं
खगोलविद ने बताया कि भारत के लिए यह खगोलीय घटना प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 10:40 AM IST
गोरखपुर: पूर्णिमा की रात का आकाश एक बार फिर खगोलीय आकर्षण से रोशन होने जा रहा है. 28 अगस्त 2026 की पूर्णिमा पर स्टर्जन मून दिखाई देगा. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि खगोलविज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए 28 अगस्त 2026 का स्टर्जन मून बेहद खास होगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रग्रहण भी घटित होने वाला है.
भारत में यह पूर्णिमा सुबह के समय चरम पर होगी, इसीलिए चन्द्रमा का चरम और चंद्रग्रहण का दृश्य भारत से नहीं देखा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो पाते हैं कि अगस्त की यह पूर्णिमा खगोल प्रेमियों के लिए और भी खास है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में चमकने के साथ-साथ पृथ्वी की छाया में भी प्रवेश करेगा.
इस दौरान चंद्रमा का लगभग 96 प्रतिशत भाग पृथ्वी की छाया से ढंक जाएगा. इसी वजह से कई देशों से चंद्रमा तांबे सा लाल या गहरा नारंगी दिखाई दे सकता है लेकिन यह भारत से दिखाई नहीं देगा.
भारत में कब और कितने बजे होगा पूर्णिमा का चरम समय: खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार, पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह करीब 9:48 बजे अपने चरम पर होगी. इसका अर्थ है कि जब पूर्ण चंद्रमा अपने सर्वोच्च रूप में होगा, तब भारत में दिन हो चुका होगा.
इसलिए भारतीय आकाश में ग्रहण का दृश्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा. फिर भी, सूर्यास्त के बाद चमकता हुआ पूर्ण चंद्रमा लोगों को विशेष दृश्य का अनुभव कराएगा.
क्या होता है स्टर्जन मून: खगोलविद ने बताया कि स्टर्जन मून नाम उत्तरी अमेरिका की जनजातीय परंपराओं से जुड़ा है, क्योंकि अगस्त के महीने में ग्रेट लेक्स और लेक चैम्पलेन जैसे क्षेत्रों में स्टर्जन मछलियां बड़ी संख्या में पाई जाती थीं. इसलिए इस पूर्णिमा को यह नाम दिया गया.
अलग-अलग संस्कृतियों में इसके अन्य नाम भी प्रचलित रहे हैं. जैसे सेल्ट्स इसे विवाद का चंद्रमा और लिंक्स का चंद्रमा कहते थे. एंग्लो-सैक्सन परंपरा में इसे अनाज का चंद्रमा कहा गया. इसको कॉर्न मून, ग्रेन मून, फ्रूट मून, लाइटनिंग मून और बारले मून जैसे आदि नामों से भी जाना जाता रहा है.
पूर्णिमा क्या होती है: खगोलविद ने बताया कि पूर्णिमा उस क्षण को कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में होते हैं. चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग पूरी तरह से प्रकाशित होता है.
यूं कहें कि पूर्णिमा वह समय होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में एक लगभग सीध में होते हैं, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में सिजीगी कहते हैं. उस समय चंद्रमा का प्रकाशित आधा भाग पृथ्वी की ओर होता है. दूसरा भाग अंधकार में होता है.
अमावस्या के समय इसका ठीक विपरीत होता है. अगस्त 2026 का स्टर्जन मून (पूर्णिमा) भारत में 28 अगस्त 2026 को सुबह 09 बजकर 48 मिनट पर अपने चरम (पूर्ण आकार) पर होगा.
पूर्णिमा की अवस्था की बात करें तो जब चंद्रमा पूर्णिमा की अवस्था में होता है, तब वह चंद्र कला चक्र का आधा दृश्य भाग पूरा कर चुका होता है, क्योंकि पृथ्वी से देखने पर, यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में स्थित होता है.
खगोल विज्ञान में इस विन्यास को विपरीत स्थिति के रूप में जाना जाता है. इस स्थिति में पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का पूरा भाग सूर्य द्वारा पूर्णतः प्रकाशित होता है, जिससे वह एक चमकदार, गोलाकार डिस्क के रूप में दिखाई देता है.
किस दिशा में दिखाई देगा स्टर्जन पूर्णिमा का चांद: खगोलविद ने बताया कि 28 अगस्त 2026 को स्टर्जन पूर्णिमा का चांद शाम के समय पूर्वी आकाशीय क्षितिज पर लगभग 6 बजकर 35 मिनट के बाद दिखाई देना शुरू कर देगा और पूरी रात अपनी चमक बिखेरते हुए भोर में पश्चिमी क्षितिज की ओर चला जाएगा.
कैसे पड़ा अगस्त के चंद्रमा का नामl: खगोलविद ने बताया कि अगस्त की पूर्णिमा को स्टर्जन मून के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम एक विशाल मीठे पानी की मछली के नाम पर रखा गया है, जो अगस्त में बड़ी संख्या में पाई जाती है.
चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अगस्त कटाई का मौसम होता है, इसलिए अगस्त की पूर्णिमा को ग्रेन मून, फ्रूट मून और बारले मून भी कहा जाता है. इस दौरान पूर्णिमा की खगोलीय स्थिति को समझना भी जरूरी है.
जैसे कि जब चंद्रमा, पूर्णिमा अवस्था में होता है, तब वह अपनी कक्षा का लगभग आधा चक्र पूरा कर चुका होता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में स्थित दिखाई देता है. इस स्थिति में चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग नजर आता है, इसलिए वह गोल और अत्यंत चमकदार दिखता है.
क्या संबंध होता है ग्रहण और पूर्णिमा में: खगोलविद अमर पाल सिंह का यह भी कहना है कि ग्रहण और पूर्णिमा का मेल कोई असाधारण संयोग नहीं है, बल्कि चंद्रमा की कक्षा और उसके नोड्स से जुड़ी एक नियमित खगोलीय प्रक्रिया है.
जब पूर्णिमा के समय चंद्रमा अपनी कक्षा के ऐसे बिंदु पर होता है, जहां वह पृथ्वी की कक्षा यानी क्रांतिवृत्त को काटता है, तभी चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है. यही कारण है कि कभी-कभी पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण और अमावस्या के साथ सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है.
कोई ग्रहण अकेला क्यों नहीं आता है: खगोलविद ने बताया कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हमेशा जोड़े में आते हैं, एक ग्रहण दूसरे के बाद लगभग दो सप्ताह (पखवाड़े भर) की अवधि में होता है. बीते 12 अगस्त की अमावस्या पर स्पेन में एक पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा गया था. अब लगभग दो सप्ताह बाद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण का दृश्य भी सामने आ रहा है.
चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा या नहीं: खगोलविद ने बताया कि भारत के लिए यह खगोलीय घटना प्रत्यक्ष रूप से देखने योग्य नहीं होगी, लेकिन आप दुनिया के कई ऑनलाइन माध्यम और लाईव प्लेटफॉर्म्स पर इसका सीधा डिजिटल प्रसारण देख सकते हैं.
विज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए यह जानना ही दिलचस्प है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की यह सटीक ज्यामितीय व्यवस्था कितनी सुंदरता से आकाशीय घटनाएं रचती हैं.
28 अगस्त 2026 को भले ही चंद्र ग्रहण भारत से न दिखे, क्योंकि उस दौरान भारत में दिन का समय होगा लेकिन रात्रि में पूर्ण चंद्रमा (फुल मून) या स्टर्जन मून की पूर्णिमा के चंद्रमा की उज्ज्वल आभा पूरे आसमान को एक विशेष चमक जरूर देगी.
28 अगस्त 2026 को होने वाला चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार (IST) सुबह 6:54 बजे शुरू होगा और दोपहर 12:32 बजे समाप्त होगा, लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा.
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