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पूर्णिमा को आकाश में 'स्टर्जन मून' का नजारा; चंद्र ग्रहण भी लगेगा, जानें भारत में दिखेगा या नहीं

गोरखपुर: पूर्णिमा की रात का आकाश एक बार फिर खगोलीय आकर्षण से रोशन होने जा रहा है. 28 अगस्त 2026 की पूर्णिमा पर स्टर्जन मून दिखाई देगा. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि खगोलविज्ञान में रुचि रखने वालों के लिए 28 अगस्त 2026 का स्टर्जन मून बेहद खास होगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रग्रहण भी घटित होने वाला है.

भारत में यह पूर्णिमा सुबह के समय चरम पर होगी, इसीलिए चन्द्रमा का चरम और चंद्रग्रहण का दृश्य भारत से नहीं देखा जा सकेगा. उन्होंने बताया कि अगर हम वैश्विक परिदृश्य की बात करें तो पाते हैं कि अगस्त की यह पूर्णिमा खगोल प्रेमियों के लिए और भी खास है, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में चमकने के साथ-साथ पृथ्वी की छाया में भी प्रवेश करेगा.

इस दौरान चंद्रमा का लगभग 96 प्रतिशत भाग पृथ्वी की छाया से ढंक जाएगा. इसी वजह से कई देशों से चंद्रमा तांबे सा लाल या गहरा नारंगी दिखाई दे सकता है लेकिन यह भारत से दिखाई नहीं देगा.

भारत में कब और कितने बजे होगा पूर्णिमा का चरम समय: खगोलविद अमर पाल सिंह के अनुसार, पूर्णिमा 28 अगस्त 2026 को भारतीय समयानुसार सुबह करीब 9:48 बजे अपने चरम पर होगी. इसका अर्थ है कि जब पूर्ण चंद्रमा अपने सर्वोच्च रूप में होगा, तब भारत में दिन हो चुका होगा.

इसलिए भारतीय आकाश में ग्रहण का दृश्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकेगा. फिर भी, सूर्यास्त के बाद चमकता हुआ पूर्ण चंद्रमा लोगों को विशेष दृश्य का अनुभव कराएगा.

क्या होता है स्टर्जन मून: खगोलविद ने बताया कि स्टर्जन मून नाम उत्तरी अमेरिका की जनजातीय परंपराओं से जुड़ा है, क्योंकि अगस्त के महीने में ग्रेट लेक्स और लेक चैम्पलेन जैसे क्षेत्रों में स्टर्जन मछलियां बड़ी संख्या में पाई जाती थीं. इसलिए इस पूर्णिमा को यह नाम दिया गया.

अलग-अलग संस्कृतियों में इसके अन्य नाम भी प्रचलित रहे हैं. जैसे सेल्ट्स इसे विवाद का चंद्रमा और लिंक्स का चंद्रमा कहते थे. एंग्लो-सैक्सन परंपरा में इसे अनाज का चंद्रमा कहा गया. इसको कॉर्न मून, ग्रेन मून, फ्रूट मून, लाइटनिंग मून और बारले मून जैसे आदि नामों से भी जाना जाता रहा है.

पूर्णिमा क्या होती है: खगोलविद ने बताया कि पूर्णिमा उस क्षण को कहते हैं जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में होते हैं. चंद्रमा का दिखाई देने वाला भाग पूरी तरह से प्रकाशित होता है.

यूं कहें कि पूर्णिमा वह समय होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के विपरीत दिशाओं में एक लगभग सीध में होते हैं, जिसे खगोल विज्ञान की भाषा में सिजीगी कहते हैं. उस समय चंद्रमा का प्रकाशित आधा भाग पृथ्वी की ओर होता है. दूसरा भाग अंधकार में होता है.

अमावस्या के समय इसका ठीक विपरीत होता है. अगस्त 2026 का स्टर्जन मून (पूर्णिमा) भारत में 28 अगस्त 2026 को सुबह 09 बजकर 48 मिनट पर अपने चरम (पूर्ण आकार) पर होगा.

पूर्णिमा की अवस्था की बात करें तो जब चंद्रमा पूर्णिमा की अवस्था में होता है, तब वह चंद्र कला चक्र का आधा दृश्य भाग पूरा कर चुका होता है, क्योंकि पृथ्वी से देखने पर, यह सूर्य के ठीक विपरीत दिशा में स्थित होता है.

खगोल विज्ञान में इस विन्यास को विपरीत स्थिति के रूप में जाना जाता है. इस स्थिति में पृथ्वी से दिखाई देने वाला चंद्रमा का पूरा भाग सूर्य द्वारा पूर्णतः प्रकाशित होता है, जिससे वह एक चमकदार, गोलाकार डिस्क के रूप में दिखाई देता है.