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कोरबा में नवरात्रि रैली से पहले स्टंटबाजों का तांडव, ट्रैफिक नियमों की उड़ाई धज्जियां, जांच में जुटी पुलिस

कोरबा शहर के हृदय स्थल में स्टंटबाजों ने वाहनों से जानलेवा स्टंट किया है. अब इस केस में पुलिस जांच में जुट गई है.

STUNTMEN RUCKUS IN KORBA ON NAVRATRI
कोरबा में स्टंटबाजों की कब होगी गिरफ्तारी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 19, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
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कोरबा: चैत्र नवरात्र और हिंदू नववर्ष वाले दिन कोरबा में भव्य रैली का आयोजन किया जाता है. शहर के दोनों छोर से बड़े पैमाने पर शोभा यात्राएं निकलती हैं. राज्य और राज्य के बाहर से भी डीजे और झांकी टीम को बुलाया जाता है, लेकिन इसकी आड़ में शहर में स्टंटबाजों ने तांडव मचाया है. शहर के हृदय स्थल घंटाघर, ओपन थिएटर में चार पहिया वाहनों से स्टंटबाजी करते हुए युवकों को कैमरे में कैद किया गया है. सभी ने धार्मिक झंडे अपने वाहनों पर लगा रखे हैं. वह सभी खतरनाक स्टंट कर रहे हैं. त्योहारों के मौके पर पुलिस एक तरफ जहां इन आयोजनों के लिए व्यवस्था बनाती है. ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट करती है, तो वहीं दूसरी तरफ आयोजन में शामिल होने वाले आयोजनकर्ता से जुड़े युवा ही नियमों का उल्लंघन कर स्टंटबाजी करते देखे गए हैं. यह सीधे तौर पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. नियम कायदे को ताक पर रखकर वह स्थानीय पुलिस प्रशासन को चुनौती भी दे रहे हैं.

आस्था की लहर के बीच गैर सामाजिक तत्व सक्रिय

चैत्र नवरात्रि के अवसर पर शहर में आस्था और उत्साह का माहौल है. वहीं दूसरी ओर कुछ असामाजिक तत्वों की हरकतें कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.शहर के घंटाघर मैदान और आसपास के इलाकों के मुख्य मार्ग पर कार और बाइक सवार युवकों का हुड़दंग देखने को मिला है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार सवार खुलेआम खतरनाक स्टंट करते नजर आए. वहीं वह बाइकर्स ने भी अपने वाहनों के साइलेंसर निकालकर तेज आवाज और रफ्तार के साथ सड़कों पर दौड़ लगाई.जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. हैरानी की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कोई सख्त कार्रवाई नजर नहीं आई.

कोरबा में स्टंटबाजी (ETV BHARAT)

आयोजन वाले दिन मिल जाती है छूट

चैत्र नवरात्रि और हिंदू नव वर्ष की शुरुआत में कोरबा में बड़े आयोजन होते हैं. इस तरह के बड़े आयोजन के दौरान अमूमन पुलिस पर कार्य का दबाव रहता है. विपरीत परिस्थितियां न निर्मित हो. इस वजह से पुलिस कार्रवाई से बचती है. सबकुछ नज़र के सामने होते हुए भी एक तरह से पुलिस मूकदर्शक बनी रहती है.जिससे सड़क पर स्टंट और उपद्र मचाने वालों के हौसले बुलंद हो जाते हैं. एक तरह से उन्हें खुली छूट मिल जाती है. वह जमकर स्टंटबाजी करते हैं. कोई गाड़ी में हूटर लेकर चल रहा है, तो किसी ने अपने दो पहिया वाहन का साइलेंसर ही निकाल दिया है और तेज आवाज करते हुए सड़कों से गुजर रहा है. इस तरह की परिस्थितियां आयोजन वाले दिन बेहद सामान्य हो जाती हैं.

Ruckus before Chaitra Navratri rally
चैत्र नवरात्रि रैली से पहले हुड़दंग (ETV BHARAT)

पुलिस ने कही जांच की बात

रैली के पहले स्टंटबाजी और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के सवाल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने कहा है कि सभी वीडियो को हम देखेंगे. वह हमारे नजर में है. स्टंटबाजी और नियमों के उल्लंघन को संज्ञान में लिया जाएगा. इस मामले में ठोस कार्रवाई की जाएगी.

Stunts on vehicles in Korba
कोरबा में वाहनों पर स्टंट (ETV BHARAT)

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