फरीदाबाद में स्टंटबाजों का आतंक, सड़क पर नियमों की उड़ाई धज्जियां, वीडियो वायरल

फरीदाबाद की सड़कों पर जानलेवा स्टंटबाजी करते कई कारों पर सवार युवाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Deadly stunts on Faridabad roads
फरीदाबाद में स्टंटबाजों का आतंक (Etv Bharat)
January 26, 2026 at 6:49 PM IST

फरीदाबादः एक बार फिर फरीदाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है. शहर के सेक्टर 88–89 डिवाइडिंग रोड पर युवाओं द्वारा खतरनाक स्टंट और हुड़दंगबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो बीते शनिवार का बताया जा रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कुछ युवक कई कारों में सवार होकर खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं.

7-8 गाड़ियों का था काफिलाः जानकारी के अनुसार करीब सात से आठ कारों का एक काफिला सड़क पर तेज रफ्तार में चलता नजर आया. इन कारों के सनरूफ और खिड़कियों पर युवक बैठे हुए थे और चलती गाड़ियों में स्टंट करते हुए हुड़दंग मचा रहे थे. इस दौरान न केवल उनकी जान जोखिम में थी, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालकों और राहगीरों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई.

स्टंटबाजों पर सख्त कार्रवाई की मांगः वायरल वीडियो में तेज आवाज में गाने बजाने की आवाज आ रही है. इतना ही नहीं, कुछ गाड़ियों में पुलिस सायरन जैसी आवाज भी बजाई जा रही थी, जिससे सड़क पर भ्रम और अफरा-तफरी की स्थिति बन सकती थी. स्टंटबाजों की यह हरकतें कानून व्यवस्था और यातायात नियमों पर गंभीर सवाल है. स्थानीय लोगों का कहना है कि "इस इलाके में आए दिन तेज रफ्तार और स्टंटबाजी की घटनाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे तत्वों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है. लोगों ने पुलिस से इलाके में गश्त बढ़ाने और स्टंटबाजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है."

वायरल वीडियो की जांच में जुटी पुलिसः वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद फरीदाबाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और उसमें नजर आ रही गाड़ियों की पहचान की जा रही है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह का कहना कि "जांच पूरी होने के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई सके." हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.

संपादक की पसंद

