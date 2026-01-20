सिर्फ टशन या मौत को न्यौता! 282 फुट की ऊंचाई पर जानलेवा स्टंट, टावर पर हवा में उल्टा लटका युवक, देखें वीडियो

ETV Bharat / state

हिसार में 282 फुट ऊंचे टावर पर चढ़कर एक युवक ने जानलेवा स्टंट किए. इस दौरान युवक हवा में उल्टा लटकता हुआ नजर आया.

Published : January 20, 2026 at 9:00 AM IST

Updated : January 20, 2026 at 9:57 AM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार से एक युवक का जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करने के तीन वीडियो सामने आए हैं. जिसमें जिले के प्रसिद्ध जिंदल टावर पर चढ़कर एक युवक स्टंट करता नजर आ रहा है. युवक टावर पर करीब 282 फुट की ऊंचाई तक चढ़ गया और बीयर की बोतलों पर सिर रखकर स्टंट दिखाने लगा. पास में मौजूद लोगों ने स्टंट करने वाले युवक का वीडियो बनाया. इस दौरान युवक टावर पर हवा में उल्टा भी लटकता है. वहीं, दूसरी वीडियो में माफी मांग रहा है. लोगों से अपील भी कर रहा है कि ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं.

स्टंट के बाद मांगी माफी: युवक का स्टंट देखकर टावर की देखरेख करने वाले कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे काबू कर लिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और टावर कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि युवक राजस्थान का रहने वाला है. उसने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली है. वहीं, टावर संचालक कुलदीप ने बताया कि "इस तरह से स्टंट करने वाले युवक को पुलिस के हलावे किया गया था. स्टंट करने वाले युवक ने वीडियो जारी करके कहा कि वह जिदंल पार्क पर चढा था. मैंने किसी सेफ्टी के साथ स्टंट नहीं किया. यह उसकी गलती थी."

टावर की खासियत: बता दें कि हिसार का जिंदल टावर प्रसिद्ध उद्योगपति ओपी जिंदल की याद में बनाया गया है. यह एक हाइटेक स्मारक है, जिसे नवंबर 2005 में राष्ट्र को समर्पित किया गया था. यह 90 मीटर ऊंचा है, जिसमें 32 मीटर की एक ऊर्ध्वाधर 'ट्यूब' है, जहां से पूरे हिसार शहर का दृश्य दिखता है. इसमें एक संग्रहालय, बच्चों का केंद्र और बगीचे भी हैं, ये हिसार के एक प्रमुख लैंडमार्क के रूप में जाना जाता है.

