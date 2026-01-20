ETV Bharat / state

सिर्फ टशन या मौत को न्यौता! 282 फुट की ऊंचाई पर जानलेवा स्टंट, टावर पर हवा में उल्टा लटका युवक, देखें वीडियो

हिसार: हरियाणा के हिसार से एक युवक का जान जोखिम में डालकर स्टंटबाजी करने के तीन वीडियो सामने आए हैं. जिसमें जिले के प्रसिद्ध जिंदल टावर पर चढ़कर एक युवक स्टंट करता नजर आ रहा है. युवक टावर पर करीब 282 फुट की ऊंचाई तक चढ़ गया और बीयर की बोतलों पर सिर रखकर स्टंट दिखाने लगा. पास में मौजूद लोगों ने स्टंट करने वाले युवक का वीडियो बनाया. इस दौरान युवक टावर पर हवा में उल्टा भी लटकता है. वहीं, दूसरी वीडियो में माफी मांग रहा है. लोगों से अपील भी कर रहा है कि ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं.

स्टंट के बाद मांगी माफी: युवक का स्टंट देखकर टावर की देखरेख करने वाले कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उसे काबू कर लिया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और टावर कर्मचारियों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बताया कि युवक राजस्थान का रहने वाला है. उसने अपनी इस हरकत के लिए माफी मांग ली है. वहीं, टावर संचालक कुलदीप ने बताया कि "इस तरह से स्टंट करने वाले युवक को पुलिस के हलावे किया गया था. स्टंट करने वाले युवक ने वीडियो जारी करके कहा कि वह जिदंल पार्क पर चढा था. मैंने किसी सेफ्टी के साथ स्टंट नहीं किया. यह उसकी गलती थी."