विदेश में जाकर पढ़ाई करना होगा आसान, लंदन की एएसयू यूनिवर्सिटी दिल्ली सहित इन तीन शहरों में खोल रही सेंटर

विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों के लिए लंदन की एरीजोना स्टेट यूनिवर्सिटी दिल्ली सहित देश के दो हाईटेक शहरों में शुरू करेगी सेंटर

युवाओं को विदेश से शिक्षा हासिल करने में सहयोग करेगी लंदन की एएसयू यूनिवर्सिटी
युवाओं को विदेश से शिक्षा हासिल करने में सहयोग करेगी लंदन की एएसयू यूनिवर्सिटी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 1:08 PM IST

नई दिल्ली: युवाओं में विदेश से पढ़ाई करने के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है. इसके लिए उनका इंटरेस्ट अमेरिका और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटीज में ज्यादा देखने को मिल रहा है. इसको देखते हुए लंदन की एरीजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (एएसयू) ने दिल्ली सहित देश के दो हाईटेक शहरों में अपने सेंटर शुरू करने की योजना बनाई है. योजना के तहत मई जून तक एएसयू ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में अपने तीन नए केंद्र स्थापित करने की तैयारी कर रही है.

इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट ने दी खास जानकारी

इसको लेकर इंटरनेशनल एजुकेशन एक्सपर्ट और लंदन में रह रहे प्रवासी भारतीय चैतन्य चीता ने दिल्ली में एक कार्यक्रम में बताया कि भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए जाने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. 20 साल पहले जब मैं भी पढ़ाई करने के लिए विदेश गया था तब परिस्थितियां और विकट थीं. वीजा से लेकर के तमाम तरह की परमिशन लेने में भी समय लगा था और चुनौतियां भी पेश आईं थीं. लेकिन, अब जब मैं खुद को लंदन में एक एजुकेशन एक्सपर्ट के तौर पर स्थापित किया है.

लंदन की एएसयू यूनिवर्सिटी दिल्ली सहित तीन शहरों में खोल रही सेंटर (ETV Bharat)

युवाओं को विदेश से शिक्षा हासिल करने में सहयोग

अब मैं चाहता हूं कि अपने देश के युवाओं को विदेश से शिक्षा हासिल करने में सहूलियत देने का काम करुं. मैं अपने देश के युवाओं को भी इसमें मदद करना चाहता हूं. स्टूडेंट्स को वीजा मिलने में कोई दिक्कत न आए और वो आसानी से विदेश से शिक्षा हासिल कर सकें. उन्होंने बताया कि विश्व के अलग-अलग देशों में भारत के साढे तीन लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं.

तीन सेंटर खोलने की योजना

अभी तक के चलन के अनुसार उसमें अधिकतर स्टूडेंट पीजी की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाते थे, लेकिन अब यह ट्रेंड भी बदल रहा है और स्टूडेंट अब ग्रेजुएशन और पीजी दोनों की पढ़ाई के लिए विदेश की ओर रुख कर रहे हैं. इसको देखते हुए लंदन की एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी ने भारतीय छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई के लिए आसानी से सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है. इसके लिए तीन सेंटर खोलने की योजना बनाई गई है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स लॉन्च
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स लॉन्च (File Photo)

तेजी से बढ़ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग

चैतन्य चीता ने बताया कि विदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड बढ़ी है. उन्होंने बताया कि विदेश की यूनिवर्सिटी में इस तरह से कोर्सेज तैयार किए गए हैं कि वहां पर हर कोर्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रखा गया है. अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा. अगर आप ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई करते हैं तो भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा और अगर आप टेक्नोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, मैथमेटिक्स की पढ़ाई करते हैं तब भी आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ना होगा.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स लॉन्च

चैतन्य चीता ने कहा कि आने वाले समय में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग लगातार बढ़ेगा. इसलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई एक महत्वपूर्ण विषय बन चुकी है. इसको ध्यान में रखते हुए ही एएसयू ने अपने मास्टर्स और बैचलर्स कोर्स लॉन्च किए हैं. भारतीय स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के लिए अमेरिका और यूके दोनों का रुख कर सकते हैं. अगर वह यूके में 3 साल का बैचलर कर लेते हैं तो फिर 2 साल के पीजी के लिए यूएस जाने में भी आसानी होती है.

भारतीय स्टूडेंट की विदेश में काफी डिमांड

चैतन्य चीता ने बताया कि भारतीय स्टूडेंट की विदेश में काफी डिमांड रहती है और वह पढ़ाई करके विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो उनको आसानी से नौकरी भी मिल जाती है. उन्होंने बताया कि लोगों को प्रोडक्टिव रखने के लिए और अपडेट रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है. विदेशी यूनिवर्सिटीज में आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस की लिटरेसी 100% है. इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी सहित हर क्षेत्र में एआई का इस्तेमाल हो रहा है.

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के सेंटर्स में की जाएगी काउंसलिंग

चैतन्य चीता ने बताया कि एएसयू के दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के सेंटर्स पर हम स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के गाइडेंस के लिए काउंसलिंग सेशंस रखेंगे. उन्हें विदेशी यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई करने वहां की सुविधाओं और प्रक्रिया के बारे में, खर्च के बारे में पूरी तरह जानकारी देकर उनके बच्चों का वहां एडमिशन कराने में मदद करेंगे.


