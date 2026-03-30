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छत्तीसगढ़ में प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई, व्यापम ने जारी किया प्रवेश परीक्षा का कैलैंडर

कोरबा : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने साल 2026 की प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है. बीएससी नर्सिंग, प्री-पॉलिटेक्निक (पीपीटी) और प्री बीएड जैसी परीक्षाओं के कार्यक्रम जारी किए गए हैं. इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.निर्धारित तिथि के भीतर युवा अपनी योग्यता के तहत आवेदन कर सकते हैं.

सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा का आयोजन

तीनों परीक्षाएं राज्य के 33 जिला मुख्यालयों में आयोजित होंगी. अभ्यर्थी व्यापमं के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इस वर्ष की परीक्षा में खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ के स्थानीय अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने पर शुल्क वापस किया जाएगा.जो सीधे उनके बैंक खाते में क्रेडिट होगा. प्रदेश में तीनों प्रवेश परीक्षाओं में पिछले पांच वर्षों में अभ्यर्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है 2021 में जहां इन तीनों परीक्षाओं में कुल मिलाकर लगभग 1.55 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, वहीं 2025 तक यह संख्या बढ़कर करीब 2.15 लाख पहुंच गई. औसतन करीब 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.

महत्वपूर्ण तारीखों पर एक नजर डालिए

बीएससी नर्सिंग

आवेदन प्रारंभ: 27 मार्च 2026

अंतिम तिथि: 27 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक

गलती सुधार 28-30 अप्रैल 2026

संभावित परीक्षा तिथि: 11 जून समय: सुबह 10 दोपहर 12.15 बजे

प्रवेश पत्र: 1 जून से

प्री-पॉलिटेक्निक (पीपीटी)

आवेदन प्रारंभ: 25 मार्च

अंतिम तिथि: 17 अप्रैल, शाम 5 बजे तक

गलती सुधार: 18 से 20 अप्रैल

संभावित परीक्षा तिथि: 7 मई समय: सुबह 10 से दोपहर 1.15 बजे

प्रवेश पत्र: 27 अप्रैल से मिलना शुरू हो जाएगा