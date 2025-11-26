सर्दी में इन समस्याओं को न करें नजरअंदाज; बीपी बढ़ने पर माइक्रो एन्यूरिज्म का खतरा, जीएसवीएम में स्टडी में खुलासा
जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के सीनियर डाॅक्टर मनीष सिंह (न्यूरो साइंस विभाग) ने दी जानकारी.
कानपुर : जिले के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज से संबद्ध सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के न्यूरो साइंस विभाग में बीपी के ऐसे मरीज पहुंचे जिन्हें हाइपरटेंशन की दिक्कत थी और उनके दिमाग में माइक्रो एन्यूरिज्म बन गया था. सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल के प्रभारी डाॅ. मनीष सिंह ने जब इस तरह के 50 मरीजों पर अपनी स्टडी पूरी की तो सामने आया कि ऐसे मरीजों का बीपी 200 से ऊपर था. हालांकि, उसके बाद सभी मरीजों का इलाज किया गया और समय से बीपी की दवाएं लेने व कई अन्य बचाव से मरीजों को राहत भी मिलने लगी है.
जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज के सीनियर डाॅक्टर मनीष सिंह (न्यूरो साइंस विभाग) ने बताया कि माइक्रो एन्यूरिज्म जब किसी मरीज के दिमाग में बनते हैं, तो वहां नसों के अंदर सूजन या गुब्बारे बनने जैसी स्थिति हो जाती है. इस स्थिति में अगर बीपी कंट्रोल न हुआ तो ये नसें फट जाती हैं और मरीज को ब्रेन हेमरेज हो जाता है.
|इन लक्षणों से करें माइक्रो एन्यूरिज्म की पहचान
|- अचानक से तेज सिरदर्द होना.
|- अचानक से उल्टी हो जाना.
|- बोलने या समझने में कठिनाई होना.
|- अचानक से अचेत हो जाना.
|- गर्दन में अकड़न, चेहरे या शरीर के दूसरे किसी अंग में सुन्नपन और कमजोरी.
डाॅक्टर मनीष सिंह ने कहा कि अगर व्यक्ति का बीपी 150 से ऊपर लगातार बना हुआ है तो उसे फौरन ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्तियों में तो दिमाग की नसें 300-350 बीपी लेवल पहुंचने पर काम करती हैं, लेकिन जिन्हें हाई बीपी की समस्या होती है उनके लिए ये श्रेणी बहुत खतरनाक है.
इस तरह से कर सकते हैं बचाव : बहुत अधिक ठंड या कोहरे की स्थिति में घर से सुबह के समय बाहर न निकलें. रोजाना सात से आठ घंटे की पर्याप्त नींद जरूर लें. इसके अलावा रोजाना अपना बीपी जरूर चेक करते रहें, अगर बढ़ा हुआ है तो डॉक्टर से संपर्क कर लें. बीपी की दवाई न भूलें, उसे समय से जरूर खा लें. किसी बात का बहुत अधिक तनाव न लें, शारीरिक श्रम करते रहें.
