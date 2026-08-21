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DU में बदला पढ़ाई का अंदाज, किताब-कॉपी से आगे बढ़े छात्र; ईयरबड्स में सुन रहे ऑडियोबुक और पॉडकास्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में पढ़ाई के बदलते तरीके की तस्वीर साफ दिख रही, किताब -कॉपी के साथ मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप का हो रहा इस्तेमाल

डीयू में किताब खरीदने की जगह टैबलेट और लैपटॉप पर रीडिंग का बढ़ा ट्रेंड
डीयू में किताब खरीदने की जगह टैबलेट और लैपटॉप पर रीडिंग का बढ़ा ट्रेंड (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 21, 2026 at 3:48 PM IST

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नई दिल्ली/आनंद गुप्ता: दिल्ली विश्वविद्यालय में नया सत्र शुरू होते ही कैंपस में पढ़ाई के बदलते तरीके की तस्वीर साफ दिखाई देने लगी है. एक तरफ छात्र हाथ में किताब और कॉपी लेकर कक्षाओं की ओर जाते नजर आते हैं, तो दूसरी तरफ कई छात्र मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप के साथ पढ़ाई करते दिख रहे हैं. इतना ही नहीं, अब कानों में ईयरबड्स और हेडफोन लगाए छात्र सफर के दौरान ऑडियोबुक, ऑडियो क्लिप और पॉडकास्ट सुनते भी नजर आते हैं. यानी नई पीढ़ी के लिए पढ़ाई अब केवल किताब के पन्ने पढ़ने तक सीमित नहीं रह गई है.

डिजिटल दौर में छात्रों के लिए पढ़ाई की सामग्री कई रूपों में मौजूद है. पीडीएफ और ई-बुक से लेकर ऑडियोबुक, रिकॉर्डेड लेक्चर और पॉडकास्ट तक ने पढ़ाई को पहले की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है. छात्रों का कहना है कि इससे कॉलेज आने-जाने या खाली समय का इस्तेमाल भी पढ़ाई और नई जानकारी हासिल करने के लिए किया जा सकता है.

डीयू में बदला पढ़ाई का अंदाज (ETV Bharat)

किताब खरीदने की जगह टैबलेट और लैपटॉप पर रीडिंग

मिरांडा हाउस की छात्रा सिद्धि श्रीवास्तव बताती हैं कि अब हर विषय की किताब खरीदना जरूरी नहीं रह गया है. शिक्षक अक्सर रीडिंग मैटेरियल उपलब्ध कराते हैं, जिसे छात्र टैबलेट, लैपटॉप या कॉलेज के कंप्यूटर पर पढ़ लेते हैं. उन्होंने बताया कि कॉलेज में शिक्षक छात्रों को जरूरी नोट्स कॉपी और पेन से बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान टैबलेट और लैपटॉप का उपयोग ज्यादा होता है. पीडीएफ, इमेज और डॉक्यूमेंट के रूप में पढ़ाई की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाती है.

महंगी किताबों के मुकाबले डिजिटल सामग्री आसान

छात्रा दिया ने बताया कि डिजिटल पढ़ाई से छात्रों का खर्च भी कम हो जाता है. कई बार किसी विषय की किताब या रीडिंग खरीदने में 500 से 600 रुपये तक खर्च हो जाते हैं. हर छात्र के लिए सभी किताबें खरीदना आसान नहीं होता. ऐसे में डिजिटल रीडिंग और पीडीएफ काफी मददगार साबित होते हैं.उन्होंने बताया कि आज लगभग हर छात्र के पास मोबाइल फोन है और बहुत से छात्र लैपटॉप या टैबलेट का भी उपयोग करते हैं. जिन छात्रों के पास निजी डिवाइस नहीं हैं, उनके लिए कॉलेज की लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब में डिजिटल पढ़ाई की सुविधा है.

डीयू में किताब खरीदने की जगह टैबलेट और लैपटॉप पर रीडिंग
डीयू में किताब खरीदने की जगह टैबलेट और लैपटॉप पर रीडिंग (ETV Bharat)

सफर में भी पढ़ाई, कानों में ईयरबड्स

डीयू कैंपस और कॉलेजों के आसपास छात्रों के पढ़ाई के तरीके में एक और बदलाव नजर आ रहा है. मेट्रो, बस या पैदल कॉलेज जाते समय कई छात्र कानों में ईयरबड्स या हेडफोन लगाए नजर आते हैं. इनमें कुछ छात्र संगीत सुन रहे होते हैं तो कई ऑडियोबुक, पॉडकास्ट, रिकॉर्डेड लेक्चर और दूसरी शैक्षणिक ऑडियो सुनते हैं. छात्रों का कहना है कि पढ़ने के लिए हमेशा किताब या स्क्रीन के सामने बैठना जरूरी नहीं है. किसी विषय से जुड़ी ऑडियो होने पर उसे सफर के दौरान भी सुना जा सकता है. इससे आने-जाने का समय भी उपयोगी बन जाता है.

ऑडियोबुक और पॉडकास्ट से सीखने का नया तरीका

देवांशी सिंह ने बताया कि पहले पढ़ाई के लिए मुख्य रूप से पेन और पेपर का इस्तेमाल किया जाता था. अब टैबलेट, मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर ने पढ़ाई का तरीका बदल दिया है. उन्होंने बताया कि डिजिटल माध्यम से सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्र अपनी सुविधा के हिसाब से पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं. अगर किसी विषय का लेक्चर या जानकारी ऑडियो के रूप में है तो उसे यात्रा करते समय सुना जा सकता है. इससे एक जगह बैठकर पढ़ने की जरूरत कम होती है और समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता है.

नोट्स भी अब एक क्लिक में शेयर

डिजिटल बदलाव का असर छात्रों के बीच नोट्स साझा करने के तरीके पर भी पड़ा है. पहले दोस्त एक-दूसरे से कॉपी या हाथ से लिखे नोट्स लेते थे. बाद में प्रिंटआउट इसका विकल्प बना. अब पीडीएफ, फोटो, डॉक्यूमेंट या लेक्चर लिंक कुछ सेकंड में साझा किया जा सकता है. देवांशी ने बताया कि अब दोस्त नोट्स मांगते हैं तो उन्हें कॉपी देने की जगह पीडीएफ या दूसरी डिजिटल फाइल भेजना ज्यादा आसान हो गया है. इससे समय भी बचता है और एक ही नोट्स कई छात्रों तक पहुंच जाती है.

सुबह के अलार्म से कॉलेज तक डिजिटल सफर

दिया ने बताया कि छात्रों की डिजिटल दिनचर्या पढ़ाई से काफी पहले शुरू हो जाती है. सुबह मोबाइल के अलार्म से दिन शुरू होता है. कॉलेज आने के लिए कैब बुक करने से लेकर मेट्रो का डिजिटल टिकट लेने तक मोबाइल साथ रहता है. इसके बाद पढ़ाई के लिए भी वही मोबाइल, टैबलेट या लैपटॉप इस्तेमाल होता है. छात्रों की दिनचर्या में डिजिटल उपकरण अब अलग से कोई चीज नहीं रहे, बल्कि रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं.

डिजिटल के साथ कॉपी-पेन भी जरूरी

हालांकि डिजिटल पढ़ाई बढ़ने के बावजूद कॉपी और पेन की अहमियत खत्म नहीं हुई है. कई छात्र अब भी जरूरी विषयों के नोट्स हाथ से लिखना पसंद करते हैं. शिक्षक भी कई बार छात्रों को नोट्स खुद लिखने की सलाह देते हैं. इस तरह डीयू में पढ़ाई का नया तरीका पूरी तरह डिजिटल या पूरी तरह पारंपरिक नहीं है. छात्र जरूरत के हिसाब से किताब, कॉपी, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप और ऑडियो माध्यम सभी का उपयोग कर रहे हैं. नया सत्र शुरू होने के साथ कैंपस में नजर आ रहा यह बदलाव बताता है कि नई पीढ़ी पढ़ाई को किताब के पन्नों से निकालकर स्क्रीन और आवाज तक ले आई है.

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