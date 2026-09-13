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शिक्षा विभाग की अजग-गजब व्यवस्था, इंटर कॉलेज में संचालित 6वीं कक्षा की पढ़ाई, आधा सत्र बाद भी नहीं मिली RTE से बुक्स

पौड़ी गढ़वाल: शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. पूरा मामला मुख्यालय से सटे राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी का है. जहां छठी कक्षा के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के तहत किताबों और मिड डे मील का लाभ नहीं मिल पा रहा है. गजब की बात है कि इन बच्चों को 9 से 12वीं तक के स्कूल कैंपस में पढ़ाया जा रहा है.

दरअसल, पौड़ी मुख्यालय के पास 9 से 12वीं तक का राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी और 6 से 8वीं तक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलाचौरी है. दोनों की दूरी कुछ 500 मीटर की है. वहीं विद्यालय के पास के गांव के कुछ बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा परमार्थ सिरखल से 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की. नियमानुसार जूनियर स्तर की पढ़ाई के लिए उनका प्रवेश नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलाचौरी में कक्षा 6 में होना था. लेकिन ग्रामीणों के बीच विवाद के कारण अभिभावक अपने बच्चों को 9 से 12वीं तक के राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी में पढ़ाना चाहते थे. इसी सत्र में राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी में 7 बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया गया, लेकिन आधा सत्र बीतने के बाद भी बच्चों को आरटीई के तहत मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं.