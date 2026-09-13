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शिक्षा विभाग की अजग-गजब व्यवस्था, इंटर कॉलेज में संचालित 6वीं कक्षा की पढ़ाई, आधा सत्र बाद भी नहीं मिली RTE से बुक्स

खोलाचौरी के इंटर कॉलेज में छठी कक्षा के बच्चों की पढ़ाई संचालित हो रही है. खास बात है कि माध्यमिक विद्यालय भी पास में है.

Kholachauri School
इंटर कॉलेज में संचालित हो 6वीं कक्षा की पढ़ाई (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2026 at 3:05 PM IST

3 Min Read
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पौड़ी गढ़वाल: शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली का अजीबोगरीब मामला सामने आया है. पूरा मामला मुख्यालय से सटे राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी का है. जहां छठी कक्षा के बच्चों को शिक्षा का अधिकार के तहत किताबों और मिड डे मील का लाभ नहीं मिल पा रहा है. गजब की बात है कि इन बच्चों को 9 से 12वीं तक के स्कूल कैंपस में पढ़ाया जा रहा है.

दरअसल, पौड़ी मुख्यालय के पास 9 से 12वीं तक का राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी और 6 से 8वीं तक का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलाचौरी है. दोनों की दूरी कुछ 500 मीटर की है. वहीं विद्यालय के पास के गांव के कुछ बच्चों ने प्राथमिक शिक्षा परमार्थ सिरखल से 5वीं तक की पढ़ाई पूरी की. नियमानुसार जूनियर स्तर की पढ़ाई के लिए उनका प्रवेश नजदीकी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोलाचौरी में कक्षा 6 में होना था. लेकिन ग्रामीणों के बीच विवाद के कारण अभिभावक अपने बच्चों को 9 से 12वीं तक के राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी में पढ़ाना चाहते थे. इसी सत्र में राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी में 7 बच्चों को कक्षा 6 में प्रवेश दिया गया, लेकिन आधा सत्र बीतने के बाद भी बच्चों को आरटीई के तहत मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं.

शिक्षा विभाग की अजग-गजब व्यवस्था (VIDEO-ETV Bharat)

खास बात है कि इन बच्चों का विद्यालय के नियमित अभिलेखों में रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं है. साथ ही इन 7 बच्चों की अपार आईडी भी नहीं बन पाई है.

विद्यालय में कक्षा छह में सात बच्चे अध्ययनरत हैं. इन बच्चों को फिलहाल मध्यान्ह भोजन की सुविधा नहीं मिल पा रही है. साथ ही पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध नहीं हो पाई हैं. संकुल स्तर से इन बच्चों के लिए किताबों की व्यवस्था करवाई गई है और उनका पठन-पाठन नियमित रूप से जारी है. इंटर कॉलेज के शिक्षक ही इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं. विभागीय अधिकारियों की मौखिक सहमति के बाद बच्चों को यहां पढ़ाया जा रहा है. हालांकि, दोनों ही परिसर एक है.
-सुरेश आर्य, प्रिंसिपल, राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी-

हालांकि, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलचौरी में भी कक्षा छह से आठ तक कुल 12 बच्चे अध्ययनरत हैं. इनमें कक्षा छह में दो, कक्षा सात में पांच और कक्षा आठ में पांच विद्यार्थी शामिल हैं.

उधर, इन छठी कक्षा के 7 बच्चों को टीन की छत के नीचे पढ़ाया जा रहा है. क्योंकि राजकीय इंटर कॉलेज खोलाचौरी में 9वीं से 12वीं तक के 89 बच्चे पढ़ रहे हैं. भवन में आठ कक्ष हैं. ऐसे में छठी कक्षा के सात बच्चों को टीन की छत के नीचे बने क्रीड़ा कक्ष में पढ़ाया जा रहा है.

प्रकरण की जांच खंड शिक्षा अधिकारी से कराई जाएगी. दोनों विद्यालयों के परिसर एक ही है, सिर्फ कैंपस अलग-अलग है. 6 से 12वीं तक बच्चे वहां पढ़ते हैं. 7 और 8वीं के बच्चों को जो लाभ मिल रहा है, वो लाभ 6वीं के बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? इसकी जांच कराई जाएगी.
-अंशुल बिष्ट, प्रभारी मुख्य शिक्षाधिकारी-

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