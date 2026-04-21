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वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज हत्या कांड में छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम खून से लिखा पत्र, कहा, आरोपी जेल से दे रहा है धमकी

20 मार्च की सुबह उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद के दौरान, एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

उदय प्रताप कॉलेज हत्या कांड
उदय प्रताप कॉलेज हत्या कांड (photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 5:56 PM IST

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वाराणसी: उदय प्रताप कॉलेज में छात्र हत्या कांड में अब दूसरे छात्रों को धमकियां मिल रही हैं. जेल से धमकी भरे पत्र आ रहे हैं. जिससे छात्र डरे हुए हैं. इस संबंध में छात्रों ने मुख्यमंत्री के साथ वाराणसी पुलिस-प्रशासन को खून से पत्र लिखा है और मांग कि है के आरोपी का जेल बदला जाए, साथ ही उसके भाई को भी गिरफ्तार किया जाए. छात्रों की बात अगर नहीं सुनी गई, तो पीड़ित छात्र धरना प्रदर्शन करेंगे. छात्रों का आरोप है कि पुलिस-प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है.

छात्र हत्या कांड में दूसरे छात्रों को धमकी (Video Credit; ETV Bharat)



जानकारी के अनुसार, 20 मार्च की सुबह उदय प्रताप कॉलेज में छात्रों के बीच हुए विवाद के दौरान, एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था, हत्या के बाद, आरोपी छात्र मंजीत सिंह फरार हो गया. इस वारदात के बाद, आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की. मामले में कार्रवाई करते हुए वाराणसी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया. वहीं, अब कॉलेज के छात्रों का आरोप है कि वह जेल से ही छात्रों को धमकी दे रहा है.


कॉलेज के पूर्व छात्र चंदन सिंह ने बताया, मैं उदय प्रताप कॉलेज का पूर्व छात्र हूं, हमें आए दिन धमकी मिल रही है, जेल से चिट्ठी भी आ रही है कि केस वापस ले लो नहीं तो जान से मरवा देंगे. इसके बाद हम लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री को खून से पत्र लिखा, साथ ही जिलाधिकारी, आईजी, डीआईजी को भी पत्र लिखा है और मांग कि है के हत्यारोपी को जेल से मंडल पार ट्रांसफर किया जाए. उसके भाई को भी गिरफ्तारी की जाए. इस मामले में उसके भाई को सब पता था, फिर भी अब तक उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई.

चंदन सिंह ने वाराणसी पुलिस-प्रशासन पर लापरवाही का भी आरोप लगया है. उन्होंने कहा कि वाराणसी पुलिस-प्रशासन निकम्मी है. अभी तक इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है, हम खून से पत्र लिखें या गर्दन काट कर, लेकिन पुलिस-प्रशासन को इससे कोई फर्क नही पड़ता,

उन्होंने इस मामले में अपील करते हुए कहा, एक महीने से अधिक हो चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ नहीं हुआ है. हम पत्र लिख रहे हैं. अगर इस पर सुनवाई हुई तो ठीक है, नहीं तो हम लोग धरने पर बैठने के लिए तैयार हैं.

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