कानपुर: मेडिकल कॉलेज में आधुनिक बदलाव, अब मरीजों के बजाय AI मॉडल्स पर प्रैक्टिस करेंगे छात्र, जानिए क्या है प्लान
प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि जल्द मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों में एआई मॉडल्स से हम छात्रों को पढ़ाई का मौका देंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 7:23 PM IST
कानपुर: शहर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध एलएलआर अस्पताल के नेत्ररोग विभाग के चिकित्सक और छात्र अब अपनी पढ़ाई और शोध कार्य मरीजों पर न करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल्स पर करेंगे. विदेशों की तर्ज पर पहली बार विभाग में स्किल लैब बनाई जा रही है, जिनमें तरह-तरह के एआई मॉडल्स रहेंगे और इन मॉडल्स पर बैच के हिसाब से छात्र व चिकित्सक अपने प्रयोग करेंगे और जानकारियां हासिल करेंगे.
इस मामले को लेकर नेत्र रोग विभागाध्यक्ष डॉ.परवेज खान ने बताया कि अभी तक छात्र सारी कवायद मरीजों पर करते थे. वह सीनियर डॉक्टर्स के साथ मौजूद रहते थे और उनके साथ अपने शोध कार्यों को करते थे, लेकिन अक्सर ऐसा देखने में आता था कि मरीजों को उससे परेशानी होती थी. ऐसे में हमने स्किल लैब बनाने का फैसला किया और मौजूदा समय में जो एआई आधारित मॉडल्स या डिवाइसेस हैं उनकी मदद से छात्रों को कई तरह की जानकारियां दे सकेंगे. बानगी के तौर पर बताया कि छात्रों को चश्मे का नंबर निकालना, रेटिना की दिक्कतों को समझना, आंखों का लाल हो जाना, उनमें खुजली होना या आंखों से आंसू निकलना जैसी अन्य तमाम समस्याएं शामिल हैं.
मॉडल्स से समझेंगे प्रॉसेस, फिर मरीजों के लिए करेंगे काम
डॉ. परवेज खान ने बताया कि जब छात्र एआई मॉडल्स पर काम करते हुए पूरी तरह परफेक्ट हो जाएंगे. उसके बाद उन्हें मरीजों की देखभाल के लिए भेजा जाएगा, जहां वह वरिष्ठ चिकित्सकों की देखरेख में अपना काम संभालेंगे. इसी तरह अगर छात्रों को अपना शोध कार्य करना है, तो वह एआई मॉडल्स की मदद से अपना डेटा तैयार कर सकेंगे.
सभी विभागों में जल्द एआई मॉडल्स वाली पढ़ाई
वहीं, इस पूरे मामले को लेकर जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने बताया कि बहुत जल्द जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के सभी विभागों में एआई मॉडल्स से हम छात्रों को पढ़ाई का मौका देंगे. यह अब तक की सबसे आधुनिक तकनीक है. निश्चित तौर पर जब छात्र मॉडल्स पर अपनी पढ़ाई करेंगे तो फिर उन्हें अस्पताल में मरीजों का इलाज करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी.
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