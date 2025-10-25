ETV Bharat / state

भाषा विश्वविद्यालय में अब इतने नंबर लाने पर पास होंगे छात्र, ये बदलाव लागू हुआ

सभी पाठ्यक्रमों में इसे लागू कर दिया गया, नए सत्र से छात्रों को मिलेगी राहत.

भाषा विश्वविद्यालय
भाषा विश्वविद्यालय (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊः राजधानी लखनऊ के सबसे नए विश्वविद्यालय में से एक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में अब छात्रों को किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40 नंबर लाने की जरूरत नहीं होगी. विश्वविद्यालय ने फेल होने वाले छात्रों की संख्या अब ना के बराबर होगी विश्वविद्यालय की ओर से छात्रों को पासिंग अंक में राहत देते हुए इसे घटा दिया.


अब न्यूनतम कितने अंक पर पास होंगे छात्र: बता दें कि पहले जहां मूल्यांकन में छात्र को प्रति सब्जेक्ट 40 फीसदी अंक लाने की अनिवार्यता थी. अब छात्रों को किसी भी सब्जेक्ट को पास करने के लिए न्यूनतम 33 अंक लाना होगा और उन्हें पास माना जाएगा. विश्वविद्यालय की ओर से सभी पाठ्यक्रमों में इसे इसी सत्र से लागू कर दिया गया है.


दिसंबर की सेमेस्टर परीक्षाओं से मिलेगा लाभ: विश्वविद्यालय की प्रवक्ता डॉक्टर रुचिता चौधरी ने बताया, पहले किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए छात्रों को 40 फीसदी न्यूनतम अंक लाने का प्रावधान था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह 33 फीसदी है.


नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई: उन्होंने बताया कि प्रदेश के कई विश्वविद्यालय में नई एजुकेशन पॉलिसी तो लागू कर दी है. लेकिन पासिंग क्राइटेरिया में कोई बदलाव नहीं किया है. भाषा विश्वविद्यालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पूरी तरह से लागू किया है. उन्होंने बताया कि इस नियम को इस साल से पहले पासिंग अंकों में बदलाव कर दिया है. इंटरनल एक्सटर्नल सभी में यह नियम समान रूप से लागू किया गया. इसके अलावा हमारे यहां एलिमेंट्री पेपर होते हैं. जिसमें छात्र को कोई भी भाषा का एक पेपर अनिवार्य रूप से पढ़ना होता है. इस पेपर को सिर्फ पास करना होता है और मेरिट में इसके अंक नहीं जोड़ते हैं इसमें भी पासिंग अंक 33 फिसड्डी कर दिया गया है.



डॉ. रुचिता चौधरी ने बताया कि इस सत्र से इस नियम को लागू किया जा रहा है. ऐसे में जो छात्र पहले से पढ़ रहे हैं उनके पासिंग मार्क्स में कोई बदलाव नहीं होंगे यानी उनका पासिंग मार्क्स 40 अंक ही रहेगा इस साल से इस नियम को नए प्रवेश लेने वाले छात्रों पर ही लागू माना जाएगा. अगर कोई छात्र पिछले साल 40 फ़ीसदी से कम अंक लाने पर फेल हो जाता है. तो उसे बैक पेपर देना होगा उसे पर यह क्राइटेरिया नहीं लागू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: भाषा विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह; 146 में से 99 पदक पर छात्राओं ने कब्जा किया, राज्यपाल बोलीं- हमारी बेटियां किसी से कम नहीं

यह भी पढ़ें: लखनऊ में बनेगा हैदराबाद की इंग्लिश-फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का कैंपस, सरकार ने दी 2.32 हेक्टेयर जमीन मात्र ₹1 की लीज पर

TAGGED:

भाषा विश्वविद्यालय
LANGUAGE UNIVERSITY
KMC COURSES
KMC ADMISSION
KMC UNIVERSITY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.