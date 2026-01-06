ETV Bharat / state

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में छात्रों का होगा कैंपस सलेक्शन, विश्वविद्यालय ने एक वर्ष में आयोजित की 100 परीक्षाएं

पलामूः नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है. यूनिवर्सिटी कैंपस में कैंपस सेलेक्शन टेस्ट होने वाला है. एक प्लेसमेंट एजेंसी ने नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी से संपर्क किया है और जल्द ही छात्रों का कैंपस सलेक्शन होगा. नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने मंगलवार को कई बिंदुओं को लेकर मीडिया के साथ बातचीत की. जिसमें यह जानकारी दी गई.

इस मौके पर एनपीयू के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि एक प्लेसमेंट एजेंसी ने यूनिवर्सिटी से संपर्क किया है और वह यूनिवर्सिटी में कैंपस सलेक्शन करना चाहती है. जल्द कैंपस सलेक्शन टेस्ट का आयोजन किया जाएगा. कुलपति ने बताया कि 2026 में नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी बेहतर करने के लिए कई बिंदुओं पर कदम उठाएगी.

नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश कुमार सिंह. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस दौरान एनपीयू के कुलपति ने यूनिवर्सिटी की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि मार्च 2025 से मार्च 2026 के बीच यूनिवर्सिटी की ओर से 100 परीक्षाएं आयोजित की गई हैं. जिसमें 80 से अधिक परीक्षा की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और रिजल्ट भी जारी हो चुका है. उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी सेशन को नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है. यूनिवर्सिटी में क्लासेस में सुधार के लिए भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. साथ ही घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति भी की जा रही है.